Congresista Carlos Giménez sobre Cuba y la región

El congresista republicano por Florida, Carlos Giménez (Distrito 28), se refirió a un artículo del Wall Street Journal en el que miembros de la administración consideran que el régimen comunista cubano podría colapsar este año, al que calificó como el momento de mayor debilidad en más de 65 años.

