"¡Comparta lo que sabe!", EEUU pide pistas sobre personas y firmas que apoyan a La Habana

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Estados Unidos está pidiendo información de la ciudadanía acerca de empresas que pudieran estar ayudando al régimen de La Habana a violar el sistema de sanciones impuestas por la Administración del presidente Donald Trump a GAESA, el Grupo de Administración Empresarial S.A..

Desde las redes sociales de Juan Pablo Segura, el Subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, EEUU está pidiendo a la gente que comparta información sobre compañías usadas para eludir las sanciones estadounidenses contra Cuba, o sobre funcionarios e inversiones vinculadas a GAESA

"¿Conoce alguna empresa que se utilice para eludir las sanciones? ¿O algún funcionario o inversión vinculados a GAESA? ¡Comparta lo que sabe! Ayude a sacar a la luz las redes que enriquecen al régimen represivo a costa del pueblo cubano", escribió el funcionario que dirige la política de Washington hacia América Latina, el Caribe y Canadá.

GAESA, el Grupo de Administración Empresarial S.A., es el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas que maneja la mayor parte de la economía de la isla, desde hoteles y puertos hasta remesas y comercio.

Estados Unidos ha sancionado al emporio militar porque lo considera el brazo financiero del régimen y acusa a sus élites de enriquecerse mientras la población enfrenta escasez.

Las sanciones a GAESA han incluido rondas posteriores para alcanzar a intermediarios, sociedades pantalla, traspasos y redes que permitan al régimen seguir moviendo dinero y operando a pesar de las restricciones de EEUU.