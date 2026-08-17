Juan Pablo Segura asume como Secretario Adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental

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Juan Pablo Segura asumió como secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, desde donde tendrá a su cargo buena parte de la política de Estados Unidos hacia América Latina, el Caribe y Canadá, después de ser confirmado por el Senado a comienzos de agosto.

“Es un gran honor servir al presidente, al secretario Rubio y al pueblo de EEUU como secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental”, dijo este lunes en un mensaje en X.

Segura señaló que entre sus prioridades estarán la lucha contra el crimen organizado, la seguridad fronteriza y el fortalecimiento económico de la región.

“Junto con nuestro excepcional equipo, impulsaremos la visión del Presidente Trump para que nuestra región esté a salvo de los carteles y los narcoterroristas, se genere prosperidad para los estadounidenses y nuestros asociados y se aseguren nuestras fronteras”, afirmó.

El Senado confirmó a Segura el 7 de agosto por 51 votos contra 47 como secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. También recibió el aval para integrar la junta directiva de la Fundación Interamericana.

El presidente Donald Trump había enviado formalmente su nominación al Senado el 27 de abril. Segura compareció el 18 de junio ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, que examinó su candidatura junto con las de otros funcionarios designados para puestos diplomáticos.

Segura sustituye en la conducción de la oficina a Michael G. Kozak, diplomático con más de cinco décadas de servicio que ocupaba el puesto de alto funcionario desde enero de 2025.

“Hoy reconocemos al embajador Kozak al concluir sus más de 18 meses de servicio como alto funcionario de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental”, señaló Segura.

“El Departamento de Estado le agradece su dedicación y su liderazgo inquebrantable para hacer de nuestro hemisferio un lugar más seguro, más fuerte y más próspero”, añadió.

Críticas al régimen cubano

Segura ha dirigido algunas de sus críticas hacia el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas cubanas y con intereses en sectores estratégicos de la economía de la isla.

“GAESA no es solo una empresa. Se trata de una amplia red corrupta que controla hoteles, tiendas, sector inmobiliario, transporte, finanzas y otros ámbitos del régimen”, afirmó el 7 de agosto en un mensaje en X.

El funcionario también cuestionó el papel que las empresas extranjeras pueden desempeñar al asociarse con entidades estatales cubanas y defendió las medidas adoptadas por la administración Trump contra las operaciones relacionadas con GAESA.

Días antes, Segura había responsabilizado al régimen por la prolongada crisis económica de la isla y contrapuso las carencias que enfrenta la población con los recursos que controla el conglomerado militar.

“La crisis económica de Cuba, debida a la incompetencia del régimen, no es ningún misterio”, afirmó en una publicación del 4 de agosto, en la que mencionó los prolongados apagones, el deterioro de la infraestructura y la escasez de productos básicos.

Segura también se ha pronunciado sobre casos de opositores y activistas detenidos en la isla.