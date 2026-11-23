Comienzan impugnaciones contra aspirantes al TSJ venezolano
En Venezuela, activistas comenzaron las impugnaciones formales contra postulados al nuevo Tribunal Supremo de Justicia. El proceso de renovación judicial recibió más de mil trescientas postulaciones, entre ellas las de funcionarios cuestionados por organizaciones defensoras de derechos humanos.
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