Activistas alertan sobre deterioro de condiciones carcelarias en Venezuela
Organizaciones denuncian persistencia de torturas, malos tratos y restricciones de suministros a detenidos en Venezuela. Advierten sobre cárceles clandestinas, presos políticos en comandancias policiales y el deterioro del sistema judicial.
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