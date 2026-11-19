Encuesta revela amplio rechazo al rumbo de Cuba y desconfianza en sus instituciones
Un estudio del Instituto Republicano Internacional, realizado dentro de Cuba y presentado en la Universidad Internacional de Florida (FIU), revela que el 86% de los encuestados considera que el país va por mal camino.
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