CIDH otorga medidas cautelares al preso político cubano Ángel Jesús Véliz Marcano

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del preso político cubano Ángel Jesús Véliz Marcano, al considerar que su vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable mientras permanece encarcelado en Cuba. La resolución también beneficia al preso político Yasmany Porra Pérez y solicita al Estado cubano adoptar medidas urgentes para proteger a ambos.

La madre de Ángel Jesús, Ailéx Marcano Fabelo, recibió la noticia el 30 de julio a través de la abogada Teresa Ortiz, de Cuba Demanda, y expresó su esperanza de que la decisión internacional contribuya a poner fin a la situación de su hijo.

"Ángel Jesús fue sentenciado a seis años de privación de libertad y ya hace más de cinco años que está sufriendo una injusta condena, violándosele todos sus derechos en prisión, siendo torturado física y mentalmente", declaró Marcano a Martí Noticias.

La madre del joven también manifestó su confianza en que las medidas cautelares representen un paso hacia la libertad de los encarcelados por motivos políticos en la isla.

"Confiemos en Dios en que todo se resuelva con mi hijo y con todos los presos políticos, y que de una vez se cumpla la justicia y se logre la libertad para todos; libertad para mi hijo Ángel Jesús Véliz Marcano, libertad para todos los presos políticos cubanos", afirmó.

En su resolución, la CIDH solicitó al Estado cubano adoptar las medidas necesarias para proteger la vida, la integridad personal y la salud de Ángel Jesús Véliz Marcano y Yasmany Porra Pérez; garantizar condiciones de reclusión compatibles con los estándares internacionales; realizar evaluaciones médicas integrales y brindar tratamiento oportuno y especializado; asegurar el acceso a alimentos de calidad y agua potable; concertar las medidas con los beneficiarios y sus representantes; e investigar los hechos denunciados para evitar su repetición.

Asimismo, otorgó a Cuba un plazo de 15 días, contados a partir de la notificación de la resolución, para informar sobre las acciones adoptadas.

La Comisión señaló que existen elementos suficientes para considerar que enfrenta una situación de extrema gravedad debido a las condiciones de su encarcelamiento. El organismo recogió denuncias sobre alimentación insuficiente y en mal estado, falta de agua potable, condiciones insalubres, restricciones en la comunicación con sus familiares, amenazas de funcionarios penitenciarios, represalias por identificarse como preso político y un progresivo deterioro de su salud física y mental, incluyendo un episodio de ideación suicida.

Ángel Jesús Véliz Marcano fue condenado a seis años de prisión por participar en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Camagüey y permanece recluido en la prisión Kilo 9. La CIDH advirtió que la información presentada indica que las condiciones de detención y la falta de atención médica adecuada colocan en riesgo sus derechos fundamentales.

La madre de Ángel Jesús insistió en que la resolución de la CIDH debe traducirse en acciones concretas por parte del Estado cubano y reiteró su llamado a la liberación no solo de su hijo, sino de todos los presos políticos en la isla.