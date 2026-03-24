Chile retira apoyo a Bachelet para Secretaria General de la ONU

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El gobierno del presidente chileno José Ántonio Kast retiró oficialmente su apoyo a la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet para Secretaria General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En un comunicado, la cancillería chilena calificó de inviable la postulación de Bachelet, quien gobernó el país sudamericano en por dos mandatos, entre 2006 y 2010, y entre 2014 y 2018, y ocupó además el cargo de Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU del 2018 al 2022.

“El Gobierno de Chile informa que ha decidido retirar el apoyo a la postulación de la expresidente Michelle Bachelet como candidata al cargo de Secretaria General de las Naciones Unidas, hecha en conjunto con Brasil y México”, indica la declaración.

“Hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”, subraya el comunicado del Ministerio de Exteriores chileno.

Añadió que, junto con la retirada del patrocinio de Chile, la cancillería y las embajadas en el exterior dejarán de participar en la promoción de la candidatura de la expresidenta chilena.

“En el caso de que ella (Bachelet) decida continuar con su postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario”, concluye la nota.