Ceuta devuelve a Marruecos a 25.000 migrantes tras el trágico cruce masivo que dejó al menos 34 muertos

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Miles de migrantes que accedieron irregularmente a Ceuta han comenzado a regresar a Marruecos desde primera hora de este viernes 31 de julio. La devolución se lleva a cabo por la línea de costa y el espigón fronterizo de El Tarajal, el mismo punto utilizado para su entrada a España.

Según las estimaciones del Ministerio del Interior español, alrededor de 50.000 personas entraron de forma irregular en Ceuta durante el jueves.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, eleva esa cifra hasta los 60.000 ingresos.

De ellos, el Ministerio del Interior calcula que unos 25.000 migrantes han regresado de forma “voluntaria” entre la mañana y el mediodía de este viernes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este viernes a la crisis migratoria de Ceuta durante una entrevista con la periodista Jacqui Heinrich en Fox News.

Calificó la situación de "terrible" y advirtió de que algo similar podría suceder en su país:

"Es terrible. Recuerden esa imagen. Eso nos va a pasar a nosotros en tres años si el bando equivocado llega al poder".

Al referirse a una posible victoria de los demócratas en los próximos comicios, añadió: "Si los demócratas llegan al poder, no van a vivir una vida muy buena".

Asimismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronunció este viernes sobre la crisis en un mensaje en redes sociales en el que calificó los hechos como “un ataque a la integridad territorial de España” que merece “nuestra más rotunda y enérgica condena”.

“Toda España está con la ciudadanía de Ceuta. El Gobierno de España está con la Ciudad Autónoma”, afirmó Sánchez, quien agradeció la cooperación mantenida con el gobierno de la ciudad y aseguró que se utilizarán “todos los recursos del Estado para garantizar la seguridad y la convivencia”.

El éxodo de regreso avanza a un ritmo frenético de unas 150 personas por minuto. La mayoría de quienes retornan son jóvenes marroquíes que justifican su decisión ante el colapso absoluto de la ciudad: denuncian la escasez de comida, la falta de albergue, el rechazo de comercios y bares a atenderlos, y la total imposibilidad de proseguir su viaje.

El desencanto marca el regreso de muchos migrantes, reflejado en testimonios como: "Aquí no tenemos nada que hacer, muchas vueltas para nada".

Las escenas muestran un giro radical en el ambiente; los gritos de "¡Viva España!" de la entrada se han transformado en proclamas de "¡Viva Marruecos!" al retornar.

En la zona, el personal militar organiza el flujo hacia los puntos de salida, en un escenario donde todavía acceden pequeños grupos de personas, pero a un ritmo muy inferior al del día previo.

Aunque España y Marruecos mantienen vigente el acuerdo para agilizar las devoluciones de quienes permanezcan en territorio español, las salidas actuales se están produciendo de manera espontánea y voluntaria.

Paralelamente, la tragedia humana se agrava en la zona: el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha elevado a 34 el número de fallecidos confirmados durante los intentos de cruce en esta crisis.



Contexto histórico y geopolítico

Ceuta y Melilla representan las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en territorio africano. Durante décadas, ambas ciudades autónomas han soportado una constante presión migratoria, caracterizada históricamente por los saltos a las vallas fronterizas y, de forma cada vez más frecuente, por cruces a nado bordeando los espigones marítimos.

Hasta el momento, el precedente más grave se remontaba a mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas cruzaron la frontera en apenas unos días. Aquel episodio coincidió con una profunda crisis diplomática entre Madrid y Rabat, desencadenada por la hospitalización en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, lo que llevó a Marruecos a relajar temporalmente la vigilancia fronteriza como medida de presión. A pesar de que desde 2022 Rabat ha intensificado la cooperación bilateral para contener los flujos hacia la Península y las islas Canarias, la frontera de Ceuta ha seguido mostrando una alta permeabilidad, especialmente para quienes optan por la vía marítima.



El factor legal reciente

Diversas fuentes apuntan como detonante o catalizador de la crisis actual a una reciente sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2026. El alto tribunal dictaminó que los rechazos en frontera —conocidos popularmente como "devoluciones en caliente"— no pueden aplicarse a las personas que intentan acceder a nado o son interceptadas en el mar. Según esta doctrina, dicho mecanismo exprés solo es legal cuando se superan elementos de contención física terrestres, como las vallas. En consecuencia, quienes llegan por vía marítima deben ser incluidos en el procedimiento ordinario de devolución, el cual garantiza asistencia letrada y el derecho a solicitar protección internacional.

De acuerdo con las fuerzas de seguridad y las autoridades españolas, este giro jurídico —sumado a la movilización masiva en redes sociales y la celebración de la Fiesta del Trono en Marruecos el 30 de julio— explica la magnitud del actual flujo migratorio. Por su parte, el Gobierno marroquí atribuye la situación exclusivamente a la operativa de organizaciones criminales.



Dimensión europea y política

Esta crisis ha reabierto el debate estratégico sobre la gestión de la frontera sur de la Unión Europea. Gobiernos como el de Italia, liderado por Giorgia Meloni, ya han sugerido la adopción de medidas restrictivas dentro del espacio Schengen, mientras el resto de las capitales europeas siguen con atención los acontecimientos. En el ámbito de la política nacional, la oposición ha endurecido sus críticas contra la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al tiempo que el Gobierno de Ceuta reclama recursos extraordinarios y una respuesta estatal contundente.

Aunque la Unión Europea ya ha puesto a disposición los recursos de la agencia Frontex, las autoridades locales y estatales concentran sus esfuerzos en las labores de identificación, la asistencia humanitaria y la tramitación de los expedientes de retorno o traslado, en un escenario que vuelve a tensar la capacidad de respuesta de una de las fronteras más sensibles de Europa.