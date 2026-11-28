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El cineasta cubano Carlos Lechuga, director de películas como Melaza, Santa y Andrés y Vicenta B, ha encontrado en la literatura una vía para reinventarse profesionalmente, afrontar el desarraigo y ejercer una libertad creativa que estuvo condicionada por la censura durante sus años en Cuba.

El realizador, que emigró a España hace cinco años, presentó en la Feria del Libro de Miami su obra Perro cubano, ganadora en 2026 del Premio Franz Kafka de Ensayo/Testimonio, en la que entrelaza sus experiencias como emigrante con la historia de un escritor cubano que vivió en las calles de Miami.

“Ya que no tenemos casa, la escritura como casa”, dijo Lechuga en una entrevista en la que abordó las dificultades de comenzar una nueva vida fuera de la isla.

El cineasta explicó que comenzó a escribir sin pretensiones de publicar, como una manera de sobrellevar los problemas que enfrentó tras su salida de la isla.

“Lo que me ayudaba mucho era escribir. Pero escribir sin ni siquiera pensar que iba a publicar, era como estar soltando las cosas en la cabeza para no volverme loco”, recordó.

Parte de Perro cubano surge de una investigación sobre Eddy Campa, un escritor cubano que llegó a Estados Unidos durante el éxodo del Mariel, vivió en las calles de Miami y desapareció entre 2001 y 2002, sin que se volviera a tener noticias de él.

“Todos los que yo entrevisté, que eran amigos de Eddy, me decían que él no tenía casa, pero al mismo tiempo la escritura lo salvó”, señaló.

La obra combina la historia de Campa con las vivencias del propio Lechuga en Madrid, donde trabajó como paseador de perros, y aborda la dispersión de sus amigos cubanos y las dificultades económicas y emocionales que acompañan a la emigración.

Para Lechuga, los mayores desafíos de la emigración no se limitan al ámbito profesional, sino que están relacionados con la separación familiar y la pérdida de los vínculos construidos durante años.

“Lo más difícil, yo creo, es cambiar el chip (…) lo más duro a un nivel más profundo es la familia, que toda la familia está dividida”, expresó.

El realizador recordó los casos de amigos que han perdido a sus padres sin poder despedirse de ellos y señaló la necesidad de construir una nueva vida sin permanecer atado al pasado.

“Uno tiene que hacerse su propia casa”, afirmó al reflexionar sobre la necesidad de reconstruir su vida en el extranjero sin someterse a la autocensura.

Lechuga trabaja actualmente en dos proyectos literarios. Una nueva versión de Perro cubano será publicada por una editorial española, previsiblemente en marzo, mientras que Cuaderno de bruja, su próximo libro, estará inspirado en los recuerdos de su abuela y en un grupo de mujeres cubanas que recurrían al espiritismo para afrontar problemas cotidianos en un entorno marcado por el machismo y la censura institucional.

El realizador continúa vinculado al cine mediante la revisión de guiones y la escritura de argumentos, aunque asegura que seguirá explorando la literatura.