Lena Burke lleva la nostalgia de Cuba a la Billboard con "Veo Veo"

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Nacida en La Habana y heredera de una de las familias más representativas de la música cubana, Lena Burke lleva las raíces de la Isla a los escenarios internacionales. En entrevista con Martí Noticias, la cantante y compositora habló sobre su trayectoria, el legado musical de su familia y el vínculo que mantiene con Cuba, una identidad que defiende a través de cada una de sus canciones.

Su más reciente propuesta, "Veo Veo", se ha convertido en una expresión de esa conexión con Cuba. La canción, que ha logrado posicionarse en las listas de Billboard, aborda la experiencia de emigrar, los recuerdos de la infancia y la nostalgia de quienes construyen una vida lejos de su tierra.

"Me costó muchos años escribir sobre esto", confesó Lena al recordar el proceso creativo de un tema que comenzó a tomar forma después de años de vivir fuera de la Isla.

La intérprete salió de Cuba siendo muy joven a los 17 años, pasó por Venezuela y posteriormente estableció su vida en Estados Unidos. Durante mucho tiempo estuvo concentrada en abrirse camino, aprender inglés y desarrollar su carrera. Sin embargo, la distancia terminó convirtiéndose en una fuente de inspiración.

"La tierra siempre hace falta", afirmó.

"Veo Veo", escrita junto a Mónica Vélez y Covi Quintana, y producida por Lena Burke y Carlos Álvarez, recoge las emociones de quienes abandonan su país solo con una maleta en la que intentan guardar toda una vida: fotografías, recuerdos familiares y fragmentos de una infancia que permanece en la memoria.

En el caso de Lena, la emigración también significó perder parte de sus recuerdos materiales. La cantante contó que incluso su álbum de nacimiento quedó atrás durante el tránsito de su familia por Venezuela.

La canción tiene, además, una historia profundamente personal. Está dedicada a su abuela paterna, Borja, quien también participó en su crianza. Lena comenzó a escribirla mientras su abuela estaba hospitalizada y tuvo la oportunidad de cantársela antes de su fallecimiento.

Los desayunos con pan y café, los recuerdos de las visitas a casa de sus abuelos y los sueños compartidos quedaron convertidos en imágenes musicales que conectan la historia familiar con la experiencia del exilio.

La defensa de la música cubana atraviesa toda su trayectoria. Hija de la cantante Malena Burke y nieta de la inolvidable Elena Burke, Lena reconoce que su formación artística está profundamente marcada por esa herencia, aunque ha desarrollado un estilo propio que fusiona el pop con diferentes sonoridades latinas.

"Uno vuelve ahí a la raíz", explicó al referirse a la presencia de Cuba en su música. Para la artista, la tradición familiar representa una responsabilidad y una misión: mantener viva una identidad cultural que trasciende las fronteras.

Esa vocación también se refleja en "A Celia", su homenaje musical a Celia Cruz, que reunió a reconocidas figuras de la música latina como Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle, La India, José Alberto "El Canario" y Gonzalo Rubalcaba; un proyecto que superó el millón de reproducciones en Spotify.

Lena tuvo, además, la oportunidad de rendir tributo a la Reina de la Salsa durante el espectáculo "Azúcar, 100 años de Celia Cruz", celebrado en Puerto Rico junto a la Filarmónica de Puerto Rico y bajo la dirección del maestro Isidro Infante.

Más allá de las listas de popularidad y los reconocimientos, Lena Burke tiene una asignatura pendiente: regresar musicalmente a Cuba.

La artista sueña con ofrecer un concierto en La Habana, interpretar frente al Malecón sus temas y compartir su música con el público de la Isla.

"Es mi sueño poder cantar ahí mismo en el Malecón de La Habana", aseguró.

Incluso, imagina ese momento acompañada de su piano rojo, frente a los cubanos que siguen su carrera desde dentro y fuera del país.

Para Lena Burke, Cuba no es solamente el lugar donde nació. Es la raíz que atraviesa su música, la memoria de sus abuelos, el legado de su madre y la identidad que lleva consigo a cada escenario.

Con "Veo Veo", la artista convierte la nostalgia en música y demuestra que su cubanía puede seguir resonando en cualquier parte del mundo.