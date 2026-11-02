Cambio en horarios escolares en Cuba genera incertidumbre entre las familias

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El Observatorio de Libertad Académica (OLA) alerta sobre la incertidumbre entre las familias cubanas ante los cambios en los horarios escolares y la falta de información sobre cómo se garantizará el cumplimiento de los programas de estudio.

Los ajustes se producen después de que el gobierno cubano decidiera no adoptar el horario de invierno previsto para el primero de noviembre y mantener el horario de verano hasta el 7 de noviembre de 2027, como parte de las medidas para afrontar la crisis energética.

Por ello, las autoridades dispusieron retrasar 30 minutos la entrada a las escuelas y los centros de trabajo entre el 1 de noviembre de 2026 y el 14 de marzo de 2027. La nota conjunta de los ministerios de Energía y Minas y de Trabajo y Seguridad Social establece que los ajustes laborales no deben afectar el salario de los trabajadores.

Omara Ruiz Urquiola, directora del OLA, expresó preocupación por la falta de orientaciones claras sobre la organización de la jornada escolar y los mecanismos para comunicar los cambios a las familias.

“Nuestra preocupación como observatorio radica fundamentalmente en que no hay transparencia en la información”, afirmó.

Según explicó, una indagación de la organización en el terreno muestra que los padres desconocen cómo se adaptarán los contenidos de las asignaturas y cuáles serán los horarios de salida de los estudiantes.

“Las familias están desorientadas, o sea, no saben exactamente qué va a ocurrir respecto al pensum académico, a los contenidos, los núcleos básicos”, señaló.

En una publicación en redes sociales, OLA indicó que las orientaciones del Ministerio de Educación abarcan todos los niveles de la enseñanza general y dejan margen a las directivas de los centros para comunicar los ajustes necesarios para cumplir el calendario docente. Sin embargo, advirtió que no tenía constancia de que se hubiera habilitado un canal de información al respecto.

Ruiz Urquiola explicó que los directores determinan cuándo deben acudir los padres a recoger a los estudiantes y que parte de los avisos circula por grupos de WhatsApp. Este mecanismo dificulta el acceso a la información de quienes no cuentan con conexión y dependen de que otras familias les transmitan los mensajes.

“Hay padres que no tienen WhatsApp, que no están en ningún canal de las plataformas de internet y se enteran aleatoria o sencillamente aparecen en la escuela cuando pueden y se llevan a los niños”, sostuvo.

La directora del OLA subrayó que, en una situación de emergencia, resulta fundamental ofrecer información clara y garantizar que llegue a todas las familias.

“La información y los canales para que la información llegue es algo fundamental y eso no está garantizado”, expresó.

El Observatorio también llamó la atención sobre las consecuencias de las irregularidades docentes asociadas a la crisis del país para la calidad de la educación y, a mediano y largo plazo, para la formación de personal calificado.