Cambio de mando en el Inter Miami 

Getting your Trinity Audio player ready...

El Inter Miami tiene nuevo director técnico. El club anunció al argentino Cristian “Kily” González como entrenador en jefe, en sustitución de su compatriota Guillermo Hoyos, quien ocupaba el puesto de manera interina, desde la salida de Javier Mascherano.

El equipo hizo oficial el anuncio, tras confirmarse la validación de la visa necesaria para trabajar en Estados Unidos.

González, de 52 años y con experiencia previa como DT con los clubes argentinos Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense, estará al frente del once miamense hasta 2028.

Apenas recién llegado, el Kily tendrá su primera prueba de fuego, cuando este miércoles el Inter enfrente en el Nu Stadium al Cruz Azul en un partido único por la copa de Campeones, entre los monarcas de la MLS y la Liga MX.

Una vez oficializada su contratación, González dirigió este martes su primer entrenamiento frente a su compatriota Lionel Messi, el uruguayo Luis Suárez y el brasileño Casemiro, las tres estrellas del equipo rosanegro.

Como jugador, Kily integró la selección nacional de Argentina, que se proclamó campeona en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Asimismo, en España ganó la Liga y la Supercopa con el Valencia y en Italia conquistó una Liga, dos Copas y una Supercopa con el Inter de Milán.

Como entrenador, dirigió al Rosario Central entre 2020 y 2022, de donde pasó al Unión de Santa Fe entre 2023 y 2025, antes de liderar al Platense en la pasada campaña del torneo argentino.

Viene a hacerse cargo del Inter, a nueve partidos para que finalice la temporada regular, con el equipo ubicado segundo en la conferencia Este de la MLS, con 45 puntos, a nueve del líder Nashville SC, y la presión de encarar los playoffs para tratar de revalidar la corona que logró Miami en la campaña anterior.