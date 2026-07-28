Cómo afectará a cubanos y venezolanos el cambio en el proceso de asilo (VIDEO)

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“Todos los días nos ponen obstáculos para poder legalizarnos en este país”. Con esa frase, la cubana Mayelin Iglesias, beneficiaria del formulario I-220A y con una solicitud de asilo pendiente, resume la incertidumbre que, asegura, enfrenta tras los recientes cambios en la política migratoria de Estados Unidos.

Iglesias afirma que cada modificación en las normas migratorias incrementa la preocupación de quienes, como ella, esperan una decisión sobre su futuro legal en el país.

“Solamente queremos trabajar, luchar y seguir adelante en este país de libertades. Venimos huyendo de una dictadura, de un sistema comunista. Les pedimos que nos consideren”, expresó.

Su preocupación coincide con la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de permitir que determinados casos de asilo sean remitidos directamente a un juez de inmigración, sin pasar previamente por la entrevista con un oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

El abogado de inmigración Willie Allen considera que el impacto de la medida no será igual para todos los solicitantes.

Según explicó a Martí Noticias, entre los cubanos, los más afectados serían quienes ingresaron por vía marítima sin entregarse inicialmente a las autoridades migratorias y aquellas personas que entraron bajo el programa de parole humanitario, pero posteriormente solicitaron asilo debido a los cambios en esa política.

Allen también advirtió que, dentro de la comunidad hispana, los venezolanos podrían enfrentar uno de los mayores impactos, especialmente aquellos que dependían del Estatus de Protección Temporal (TPS) y mantienen solicitudes de asilo pendientes.

Para el especialista, la nueva medida podría incrementar la carga sobre unas cortes de inmigración que ya enfrentan un importante atraso.

El experto explicó que el fin del TPS para cientos de miles de haitianos, sumado a los venezolanos que ya perdieron esa protección, podría impulsar a un mayor número de personas a presentar solicitudes de asilo como una de las pocas alternativas para permanecer legalmente en Estados Unidos.

Ese escenario se suma a un sistema que, de acuerdo con el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, acumula más de tres millones de casos pendientes en las cortes de inmigración.

Allen considera que la decisión de enviar más expedientes directamente a los jueces podría generar un período de mayor congestión en el sistema.

“Los que no habían aplicado para asilo, van a aplicar ahora, y los casos que ya estaban pendientes volverán a moverse. Esta decisión de enviar los casos directamente a la corte puede crear un poco de caos”, afirmó.

Recomendación para los solicitantes

Ante este nuevo panorama, el abogado recomienda a quienes puedan verse afectados preparar un caso de asilo lo más sólido posible, respaldado con evidencia documental y un testimonio coherente y consistente.

Allen recordó además que, si un juez niega una solicitud de asilo, en la mayoría de los casos la decisión puede ser apelada dentro de los plazos establecidos por la legislación migratoria estadounidense.

Entre otras razones, USCIS argumentó que implementa este cambio para disminuir el retraso acumulado en el sistema de asilo.

"Durante demasiado tiempo, el sistema de asilo ha sido explotado con fines dilatorios y para obtener autorización de trabajo, en lugar de utilizarse para reclamaciones legítimas de protección", declaró el director de USCIS, Joseph Edlow.

"El sistema de asilo de Estados Unidos existe para proteger a las personas que temen genuinamente sufrir persecución; esta norma ayudará a garantizar que los recursos se destinen a la resolución oportuna de dichas reclamaciones, en lugar de a quienes buscan utilizar el sistema como una vía para eludir la ley", agregó el funcionario.