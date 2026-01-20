Getting your Trinity Audio player ready...

La Casa de Retiros y Convivencias de El Cobre, en la diócesis de Santiago de Cuba, se convirtió este fin de semana en un punto clave de asistencia para los damnificados por el huracán Melissa.



Un total de 521 familias recibieron módulos de alimentos y artículos de higiene donados por el pueblo de Estados Unidos, según informó Cáritas Cuba en un post en Facebook junto a un video de la distribución de la ayuda a pobladores del lugar.



La ayuda, destinada especialmente a la región Oriental, una de las zonas más golpeadas por el meteoro, fue distribuida de manera gratuita y organizada por voluntarios de Cáritas en esta comunidad.

Esta primera fase permitió entregar los kits a núcleos familiares identificados como prioritarios debido a la severidad de los daños sufridos y a otras vulnerabilidades sociales.

Ana María Piñol Navarrete, directora de Cáritas en la diócesis santiaguera, explicó que la organización prevé extender la asistencia en los próximos envíos. El objetivo es beneficiar hasta 660 familias previamente identificadas con mayores niveles de vulnerabilidad tras el paso del huracán. Asimismo, se incluirá un módulo adicional con artículos para el hogar, detalla el post en Facebook.



Cáritas Cuba coordina toda la logística para garantizar que la ayuda llegue de manera efectiva a quienes más la necesitan en este territorio oriental.

"Esta acción constituye un gesto de solidaridad internacional frente a la emergencia, canalizada a través de la red de la Iglesia en la isla, una respuesta de amor y servicio que refrenda la misión caritativa en tiempos de adversidad", señaló la institución humanitaria de la Iglesia Católica.

El gobierno estadounidense envió los primeros cargamentos de ayuda humanitaria a los damnificados por Melissa en Cuba la semana pasada, y la distribución comenzó en las provincias de Holguín y Santiago. El Departamento de Estado confirmó que los 3 millones de dólares en asistencia beneficiarán a unas 6 mil familias —alrededor de 24 mil personas— en las provincias más afectadas por el huracán, que incluye además a Granma y Guantánamo.

En una Hoja Informativa , la cancillería estadounidense dijo que "Estados Unidos se mantiene firme en su apoyo a la recuperación del pueblo cubano tras el desastre", que devastó el oriente del país a finales de octubre y dejó un panorama de destrucción y abandono en amplias zonas del territorio nacional.