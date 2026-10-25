Brasil elige a su próximo presidente entre Lula Da Silva y Flavio Bolsonaro

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Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, entre el actual mandatario, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador derechista Flávio Bolsonaro.

La jornada comenzó a las ocho de la mañana, hora de Brasilia, y se extenderá hasta las cinco de la tarde.

Tal como ocurrió en la primera vuelta, el 4 de octubre pasado, se espera que los primeros resultados oficiales comiencen a difundirse poco después del cierre de las urnas.

Ambos candidatos ofrecen visiones diametralmente diferentes sobre el futuro del país y tienen la necesidad de atraer a las urnas a 48 millones de electores que no respaldaron a ninguno de los dos en la primera ronda.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro logró el 47.06 por ciento en la primera vuelta, mientras que Lula, de 80 años, obtuvo el 45.16% de los votos.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) busca su cuarto mandato no consecutivo y aspira a convertirse en el primer candidato en ganar un balotaje, después de perder en la primera vuelta, desde que se establecieron las elecciones presidenciales directas en 1989.

Por su parte, Bolsonaro, del Partido Liberal (PL) promete endurecer la política de seguridad y actuar contra la corrupción.

Los brasileños deberán decidir entre la continuidad de la izquierda o sumarse al giro hacia la derecha que se ha producido en la mayoría de los países latinoamericanos en los últimos dos años, tras las elecciones de Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Keiko Fujimori (Perú), Abelardo de la Espriella (Colombia), Daniel Noboa (Ecuador) y Santiago Peña (Paraguay).