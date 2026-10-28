Bolsonaro llega a Estados Unidos junto a su familia

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El excandidato de la derecha a la presidencia de Brasil, Flavio Bolsonaro, llegó este miércoles a Miami tras escapar a través de Argentina y Ecuador. Una orden judicial le prohibía abandonar el país y dictaba la cancelación de su pasaporte.

Imágenes compartidas por la Agencia Francesa de Prensa en sus redes sociales mostraban a Bolsonaro bajando del avión, en el aeropuerto ejecutivo de Opa-Locka, junto a miembros de su familia.

El Departamento de Estado concedió visas al exsenador brasileño, su esposa y sus dos hijas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que aprobaría el ingreso de Bolsonaro al país y cuestionó el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil, que dieron como vencedor en segunda vuelta al presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, para un cuarto mandato no consecutivo.



Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), había liderado la primera vuelta electoral, pero perdió en el balotaje. Lula da Silva fue reelegido con el 51,79 % de los votos válidos, unos 64,3 millones, frente al 48,21 % de Flávio Bolsonaro, alrededor de 59,8 millones, según el recuento oficial. El candidato de la derecha no reconoció el resultado, que calificó de irregular, criticó la extensión del horario de votación decidida por el Tribunal Superior Electoral (TSE) y anunció que pediría la anulación. El PL reconoció el resultado del TSE, aunque con reservas.

Trump sostuvo que los comicios brasileños fueron "muy extraños" y calificó el desenlace de "terrible". Afirmó, además, que no tomó partido en la contienda, y que conoce tanto a Lula da Silva como a Bolsonaro y su padre, el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro.



Tras la derrota de Bolsonaro, el Supremo Tribunal Federal (STF), máximo poder judicial de Brasil, ordenó la entrega de sus pasaportes y le prohibió salir del país en el marco de investigaciones por presunto lavado de dinero y otras acusaciones. Los pasaportes brasileños del candidato opositor fueron cancelados.

Antes del aterrizaje de Bolsonaro en Miami, Lula declaró en un mítin con simpatizantes en Brasilia que desconocía el paradero de Bolsonaro, pero que sabía que había abandonado el país. "Lamento que se haya ido de Brasil, porque podría haberse quedado aquí y haber demostrado que las acusaciones son falsas", dijo.