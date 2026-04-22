Bolivia denuncia pérdidas millonarias en vuelos a Cuba 

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Las autoridades bolivianas denunciaron que durante el anterior gobierno de izquierda del partido Movimiento al Socialismo (MAS) se incurrió en pérdidas millonarias por vuelos de la aerolínea BoA a La Habana.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora y el viceministro de Transparencia, Yamil García, denunciaron en rueda de prensa un daño económico al país de 18,4 millones de bolivianos, equivalentes a dos millones 664 mil 700 dólares en vuelos desde el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, a la capital cubana.

“Son los resultados de las auditorías que iniciamos junto al viceministerio de Transparencia, es uno de los resultados de varios que vendrán”, afirmó Zamora en conferencia de prensa, en la que adelantó que ya hay una denuncia en el Ministerio Público por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes contra seis ex funcionarios del gobierno del MAS.

Por su parte, el viceministro García señaló que esta pérdida es "consecuencia directa de una mala administración de los recursos públicos de todos los bolivianos”.

Según explicó, hace tres años, durante el gobierno del presidente Luis Arce, se aprobó el inicio de operaciones en la ruta Viru Viru-La Habana, el cual tenía que estar precedido de un informe de viabilidad que acredite la rentabilidad de operaciones.

Sin embargo, entre octubre de 2023 y septiembre de 2025 se destinó un avión Boeing 737-800 con capacidad de 168 pasajeros sin tener un informe técnico. Ese avión realizó vuelos semivacíos, como el del 30 de noviembre de 2023, con sólo 17 pasajeros, o el 22 de febrero de 2024, con 22.

“Así observamos progresivamente estas cifras; inclusive el 19 de septiembre de 2024 iba este avión con tan solo 11 pasajeros, es decir, con más de 150 asientos vacíos”, denunció el funcionario, quien agregó que la mala gestión ocasionó miles de denuncias, las cuales expuso con datos de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y documentación de la propia aerolínea BoA.

Respecto a los pagos en Cuba, que debían ser en divisa extranjera, García dijo que “BoA llevaba el dinero en efectivo hasta La Habana, realizaba el traslado físico de dinero como si se tratara de recursos privados y lo llevaba al margen de toda consideración del sistema bancario internacional. Ya hemos presentado una denuncia ante el Ministerio Público y se tienen las citaciones expedidas”, detalló el viceministro.