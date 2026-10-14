Betsy Ross: la costurera de la bandera de Estados Unidos
¿Cómo nació la bandera de las barras y las estrellas? Anna Fiscarelli-Mintz, actriz que interpreta a Betsy Ross, nos acerca a la historia de la costurera patriota vinculada a la creación de la primera bandera nacional y al significado de uno de los emblemas más representativos de la libertad.
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