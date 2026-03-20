Banquero se declara culpable de fraude millonario y plan para evadir sanciones a Venezuela

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El exdirector ejecutivo de Nodus International Bank, una entidad con sede en Puerto Rico, se declaró culpable de liderar un esquema para defraudar al menos 24,9 millones de dólares y conspirar para evadir sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, informaron autoridades federales.

Tomás Niembro Concha, de 64 años y residente en Miami, admitió su responsabilidad en dos cargos: conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Cada uno conlleva una pena máxima de hasta 20 años de prisión. Su sentencia está prevista para el 8 de junio.

Según documentos judiciales, Niembro utilizó su posición para desviar fondos del banco entre 2017 y 2023, en coordinación con otros ejecutivos, ocultando operaciones ilegales tanto a la junta directiva como a los reguladores. Las autoridades sostienen que estas maniobras contribuyeron al colapso de la institución en 2023.

“El acusado abusó de su cargo como director ejecutivo, convirtiendo el banco que dirigía en su cajero automático personal”, afirmó el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, quien añadió que las acciones “socavan la integridad de nuestro sistema financiero” y afectan la seguridad nacional.

El fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, señaló que el esquema incluyó conflictos de interés ocultos y transacciones diseñadas para beneficio personal.

“Este acusado se aprovechó de su cargo… para desviar más de 24 millones de dólares y contribuir al colapso del banco”, dijo, subrayando además intentos de evadir sanciones contra la estatal venezolana PDVSA.

Las investigaciones revelan que Niembro y sus socios dirigieron inversiones y préstamos a entidades bajo su control, incluyendo una firma en Miami de la que eran copropietarios. También manipularon la compra de pagarés por más de 25 millones de dólares para obtener ganancias personales.

En paralelo, entre 2021 y 2023, Niembro conspiró para realizar transacciones prohibidas con una persona sancionada por el Departamento del Tesoro por vínculos con PDVSA.

Como parte de su acuerdo, Niembro aceptó entregar al menos 16,9 millones de dólares en ganancias ilícitas. El caso fue investigado por el IRS-CI con apoyo de agencias federales y reguladores de Puerto Rico.