Asesinan a un adolescente en Santa Clara

En precarias condiciones se encuentran en el Combinado Sur de Guantánamo cuatro presos políticos que participaron en la manifestación en Caimanera el pasado 6 de mayo, informaron sus familiares tras la visita que realizaron al penal el pasado martes.



Se trata de Luis Miguel Alarcón Martínez, Freddy Sarquiz y los hermanos Rody y Daniel Álvarez González, todos con petición fiscal por un delito de desórdenes públicos.

También hay un cargo de resistencia en contra de Alarcón Martínez, uno de daños a la propiedad en el caso de Daniel Álvarez, y una acusación de atentado contra su hermano Rody, dijo a Martí Noticias Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel Alarcón Martínez.

Otros dos que fueron detenidos en Caimanera fueron puestos en libertad bajo fianza el 31 de mayo.

“Los (cuatro) muchachos salieron con ropa prestada, ropa de civil prestada para poder atendernos en la visita, porque allí a ellos no le han dado uniformes, ni nada", explicó Martínez Valdivia.



"Luis Miguel mi hijo está confrontando muchos problemas con su boca, a raíz del mismo golpe que le dieron que le partieron el diente, le desprendieron uno de raíz, está con absceso ahora y con muchos dolores en la boca...apenas pudo comer nada, no le han dado ninguna atención médica", comentó.



También se quejó de los servicios legales en el caso. "El abogado lo llamo, le pongo mensajes, no me responde, he ido a verlo, tampoco ha estado allí en las oficinas de él, quedó de ir a la prisión, pero él allí no ha ido”, lamentó Martínez Valdivia.



Los abogados que defienden a los cuatro habían solicitado un cambio de medida cautelar, para que ellos permanecieran bajo fianza en prisión domiciliaria hasta el día del juicio, pero la medida fue rechazada por la fiscalía.



Sobre la situación de Freddy Sarquiz, en redes sociales se publicó un mensaje enviado por su madre María Sirut, que señala haber encontrado muy mal a su hijo. "Está totalmente desnutrido, no habla y con un movimiento involuntario en sus brazos, también lo sacaron con un tapaboca sucio y supe que en su celda no hay agua", dijo.

Al respecto, Victoria Martínez Valdivia señaló “que la madre fue a la visita, le llevó comida y él no comió". También describió cómo temblaba el preso cuando cogió un pomo de café. "Está bien descontrolado de los nervios”, dijo al referirse a Freddy Sarquiz.



Sobre los hermanos Rody y Daniel Álvarez González, Martínez Valdivia comentó que pudo ver a ambos. "Cuando abracé a Rody, sentí que su temperatura estaba bien caliente, que tenía fiebre", dijo.



Los otros dos que fueron excarcelados son Felipe Octavio Correa Martínez, también hijo de Victoria, con discapacidad intelectual, y Yandris Pelier Matos. Ambos continúan bajo investigación.



Cientos de personas salieron a las calles en el poblado de Caimanera el 6 de mayo para demandar libertad y mejores condiciones de vida, y en medio del reclamo las autoridades interrumpieron el servicio de internet en casi todo el país.

Asimismo, los familiares de los implicados denunciaron que los manifestantes fueron golpeados cuando eran detenidos por miembros de las Boinas Negras, y Amnistía Internacional aseveró que la violencia estatal no debe ser la respuesta del gobierno cubano a las protestas del pueblo.