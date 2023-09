Apuesta por los militares: Rusia, propaganda y guerra

La propaganda rusa ha intensificado sus esfuerzos para dirigirse al personal militar y a los escolares, pero el éxito de los propagandistas no ha sido muy bueno, escribe el CEPA.

El 7 de agosto, el asesor del ministro de Defensa de Rusia, asesor estatal activo de tercera clase, Andrei Ilnitskii, con las cuentas de oración en mano, dio una conferencia sobre la «guerra mental de Occidente contra Rusia» en uno de los monasterios ortodoxos más famosos del país, Óptina Pústyñ. Durante la conferencia, Ilntskii explicó en detalle que el objetivo principal de Occidente es la destrucción de Rusia, llamó a Vladimir Putin el «zar» y al Estado, la «base sagrada de la civilización» y dijo que el destino del país no está determinado por elecciones, sino por el «código cultural ruso».

Todo esto podría atribuirse a la excentricidad de una sola persona, pero el puesto que ocupa Ilnitskii es alarmante, al igual que la audiencia de sus oyentes. En la sala, el asesor del Ministro de Defensa de la Federación Rusa fue escuchado principalmente por los militares rusos de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, responsables del «escudo nuclear» del país, mezclados con monjes y feligreses de Óptina Pústyñ.

Los expertos han señalado repetidamente que, al no tener su propia ideología, el Estado ruso se la “robó” a los nacional-bolcheviques y a los radicales religiosos. Sin embargo, es alarmante el hecho de que esta ideología se esté extendiendo activamente entre quienes pueden tener acceso físico al botón nuclear. No obstante, a pesar de todos los esfuerzos del Ministerio de Defensa ruso, el ánimo entre los militares rusos no parece ser demasiado pro-Kremlin.

Así, a mediados de julio, el coronel general ruso Leonid Ivashov, que se oponía a la guerra a gran escala con Ucrania incluso antes de que comenzara; concedió una larga entrevista a la publicación progubernamental Svobodnaya Pressa, donde se permitió criticar no sólo a los dirigentes del ejército, sino también a Putin. En particular, señaló que la destitución del comandante del 58.º ejército, el general de división Ivan Popov, sólo podría ser decisión del Comandante en Jefe Supremo, y no de funcionarios del Ministerio de Defensa ruso.

Según el propio Popov, su despido fue el resultado de sus quejas sobre los problemas que prevalecían en el ejército. Entre ellos, Popov mencionó «la ausencia de combates de contrabatería, la ausencia de estaciones de reconocimiento de artillería y la muerte y lesiones masivas de soldados por la artillería enemiga». Popov comentó su despido como un «golpe por la retaguardia», decapitando al ejército en el momento más tenso.

Refiriéndose a la corrupción y la falta de profesionalismo en el ejército, Ivashov también recordó que “el 80% de Rusia es propiedad privada de un círculo muy reducido de individuos”, y es por esta propiedad “saqueada” que los soldados rusos son enviados a morir. Según Ivashov, si las autoridades del país utilicen armas nucleares para proteger esta propiedad, no será un golpe contra el enemigo, sino por la misma Rusia.

Por supuesto, las palabras de Leonid Ivashov no significan que se esté gestando un motín en el ejército. Además, el general señaló repetidamente la «precaución» de los generales y recordó que muchos detrás de escena aprobaron su declaración contra la guerra, pero nadie se atrevió a apoyarlo oficialmente. Sin embargo, es obvio que los disturbios en el ejército no desaparecieron ni siquiera después de la represión de la rebelión de Prigozhin.

La actitud de los rusos civiles hacia los militares tampoco es ideal. A principios de agosto, un grupo de jóvenes en Transbaikalia golpeó a un “veterano de operaciones especiales”, llamándolo asesino de niños y arrancando sus medallas. Además de abrir varias causas penales contra los jóvenes, el incidente causó pánico entre los analistas militares rusos, quienes calificaron la situación de «fiasco».

En su artículo publicado en el sitio web Voennoe Obozrenie (Topwar.ru) —cercano al Ministerio de Defensa— los autores recordaron cómo “decenas de miles de veteranos de la guerra afgani se vieron obligados a avergonzarse de su pasado” y sugirieron que ahora la sociedad también está “avanzando hacia la vergonzosa estigmatización de los veteranos de la operación especial”. Para evitarlo, aconsejaron «una publicidad sin precedentes» del proceso penal contra los agresores y demandaron un castigo severo para ellos.



La política de intimidación ciertamente está dando frutos, obligando a los rusos a aceptar la guerra sin quejas. Sin embargo, es obvio que, a pesar del constante bombardeo por la propaganda, la sociedad rusa está mucho más preocupada por los problemas cotidianos que por la situación en el frente. Mientras los diputados hablan de cómo los ciudadanos perciben “con una sonrisa” la noticia sobre la caída del rublo, incluso los canales progubernamentales de Telegram admiten que la mayoría de la gente en las grandes ciudades está preocupada por el tipo de cambio y está pasando por momentos difíciles a causa de la inflación. Esto no significa que sea posible una revuelta contra la guerra en Rusia, pero es obvio que el número de personas que quieren participar activamente en la guerra no es tan grande como creen los propagandistas.