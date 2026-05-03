Apagones y falta de combustible retrasan atención médica tras accidente en Holguín

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Un accidente ocurrido el pasado viernes en San Germán, Holguín, podría haberse convertido en un evento fatal cuando la falta de fluido eléctrico y la incomunicación telefónica provocó que la asistencia de emergencia llegara con retraso a los heridos, entre los que se encontraba una joven y un niño.

El hecho desnudó la crítica situación de los servicios de emergencia en la zona rural cubana, marcada por los apagones y la falta de combustible, lo que resulta en demoras riesgosas para la vida de los lesionados.

“Yo vivo cerca pero no ví el accidente. Lo que sí sé es que no había como llamar a la ambulancia, ni siquiera en el hospital de aquí”, señaló en conversación con nuestra redacción, Ana Claero.

El siniestro involucró a cuatro personas: tres que transitaban en una motorina y otra en una bicicleta. Ante la falta de fluido eléctrico y la incomunicación telefónica, problemas crónicos que inhabilitan la radio base de ETECSA en la zona, la asistencia médica oportuna fue imposible de solicitar.

Isnay Ricardo, una residente local que presenció los hechos, relató a través de las redes sociales que un vecino tuvo que trasladar a los heridos al hospital de la localidad en su propia motorina.

La situación se tornó crítica al llegar al hospital local, donde determinaron que los pacientes requerían atención de mayor complejidad. Sin embargo, la ambulancia del municipio no pudo realizar el traslado inmediato hacia el hospital provincial debido a la falta de combustible, un problema derivado de la ausencia de corriente eléctrica, según relató a Martí Noticias Eraides Torres, otro vecino del pueblo.

“Pasaron la noche entera en el hospital de aquí porque no había comunicación. Y después, para trasladar el último caso, tuvieron que esperar a las 8 de la mañana para habilitar con combustible la ambulancia de aquí del municipio para poder trasladar el último paciente para el provincial porque vino una ambulancia y se llevó a la compañera que era la más grave”.

“Precisamente al no haber corriente, no hay cómo habilitar los carros”, indicó Torres evidenciando la inoperatividad de los servicios básicos.

Por otro lado, Ailin Diéguez, vecina de la zona, escribió en Facebook que el joven de la bicicleta se encuentra en su hogar, recuperándose de los golpes.

Uno de los accidentados está reportado de cuidado en el Hospital Clínico Quirúrgico, según pudo constatar en una llamada telefónica de Martí Noticias al centro médico.

En tanto la joven y el niño están ingresados en el Pediátrico. Ambos en la capital holguinera, precisó la empleada del servicio de información.

Este hecho subraya la vulnerabilidad de los asentamientos rural-urbanos de Cuba ante emergencias, donde la falta de energía eléctrica no solo apaga los hogares, sino que también interrumpe las comunicaciones, limitando drásticamente las opciones de supervivencia ante accidentes graves.