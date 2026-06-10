Alternativa Democrática Sindical acusa a Cuba de intimidación y represión contra ASIC

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La Alternativa Democrática Sindical de las Américas (ADS), que agrupa a más de 20 millones de trabajadores de la región, solicitó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acciones urgentes ante la persistente' vulneración de los derechos sindicales y laborales de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) y sus miembros”.

Durante su intervención en la 114 plenaria de la OIT, en la que representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores debaten las garantías laborales, la igualdad de género, el fortalecimiento del diálogo social tripartito y la defensa de la libertad sindical; Jorge Iván Diez, secretario de la Alternativa Sindical reafirmó la defensa de la libertad sindical, el trabajo decente y la justicia social.

Asimismo, denunció las prácticas antisindicales, de intimidación y persecución contra organizaciones sindicales independientes en Cuba, El Salvador, Venezuela y Panamá:

“Actualmente en América Latina y el Caribe, la libertad sindical, los derechos humanos y la democracia atraviesan una de sus etapas más críticas. En ese sentido, rechazamos y denunciamos los gobiernos de diferentes tendencias ideológicas que han venido avanzando en prácticas antisindicales y de control, intimidación, violencia y persecución contra organizaciones Y dirigentes sindicales independientes, debilitando la autonomía y capacidad de lucha y acción de los trabajadores, en particular en Cuba, El Salvador, Venezuela y Panamá, entre otros”.

Tras su disertación, el líder sindical radicó la denuncia contra las autoridades cubanas sobre la coerción y la injerencia sindical hacia la ASIC.

La entidad regional argumentó que, consistentemente, se han documentado múltiples detenciones arbitrarias de dirigentes sindicales independientes, los cuales también son sometidos a interrogatorios y amenazados con procesamiento penal.

Además, ADS informó sobre la vigilancia contra los sindicalistas independientes y sus familias; las restricciones a su libertad de movimiento; así como actos de intimidación contra ellos dirigidos a impedir actividades o contactos internacionales.

Otros hechos a los que se refirió Diez fueron la confiscación de equipos y materiales de trabajo, las campañas de difamación contra integrantes de la ASIC y las limitaciones estructurales para el reconocimiento y funcionamiento libre de organizaciones sindicales independientes.

Por su parte, la delegación del régimen cubano ejerció su derecho a réplica en la reunión, argumentando que la ADS ignora los problemas reales de la isla, subrayando que el organismo panamericano omite las demandas que deberían ser prioritarias como la eliminación inmediata del embargo estadounidense y el cese de las amenazas.

El representante en el extranjero de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Joel Brito, agradeció “este nuevo gesto de solidaridad” de la confederación supranacional americana, “el cual tiene un enorme valor, ya que la Organización Internacional del Trabajo, en este caso el Comité de Libertad Sindical, está en el deber de darle seguimiento y ya no solamente darle seguimiento de respuesta a la Asociación Sindical Independiente de Cuba, sino también a la Alternativa Democrática Sindical de las Américas”.