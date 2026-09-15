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Alex Saab se declara culpable y acuerda cooperar con la justicia de EEUU

Alex Saab se declara culpable y acuerda cooperar con la justicia de EEUU
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Alex Saab se declara culpable y acuerda cooperar con la justicia de EEUU

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Alex Saab se declaró culpable de conspiración para lavar dinero ante una corte federal de Miami. El acuerdo establece un decomiso de 195 millones de dólares y obliga al exfuncionario venezolano a cooperar con las autoridades estadounidenses. Saab enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.

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