Alex Saab se declara culpable y acuerda cooperar con la justicia de EEUU
Alex Saab se declaró culpable de conspiración para lavar dinero ante una corte federal de Miami. El acuerdo establece un decomiso de 195 millones de dólares y obliga al exfuncionario venezolano a cooperar con las autoridades estadounidenses. Saab enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
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