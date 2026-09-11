Republicanos lo apuestan todo por el voto de noviembre
La Convención Republicana de mitad de mandato en Dallas concluyó con un fuerte llamado de Donald Trump a movilizar el voto republicano de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre, cuando se renovarán la Cámara de Representantes, parte del Senado y decenas de cargos estatales.
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