Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Titulares

Aguas de La Habana anuncia paro de emergencia mientras residentes denuncian: "Llevamos meses sin agua"

Una anciana busca agua en La Habana.
Una anciana busca agua en La Habana.

Sumario

  • Aguas de La Habana anunció un paro de emergencia en la Fuente de Abasto Cuenca Sur por disparos eléctricos en el conducto principal y salideros que requieren reparación.
  • La interrupción del servicio afecta a Plaza de la Revolución, Centro Habana, Habana Vieja, 10 de Octubre, Cerro y varias zonas de Boyeros.
  • Vecinos y activistas cuestionan la versión oficial y afirman que la crisis del agua en La Habana es crónica, con barrios que llevan semanas o meses sin suministro regular.
Getting your Trinity Audio player ready...

La empresa estatal Aguas de La Habana anunció un paro de emergencia en la Fuente de Abasto Cuenca Sur. La entidad justificó la medida debido a las continuas afectaciones por disparos eléctricos en el conducto principal y a la necesidad de reparar los salideros provocados por esta situación.

La interrupción afecta el suministro de agua en los municipios de Plaza de la Revolución, Centro Habana, Habana Vieja, 10 de Octubre, Cerro y varias zonas de Boyeros.

Crisis del agua en La Habana: corte masivo y reclamos por abandono
Embed
Crisis del agua en La Habana: corte masivo y reclamos por abandono
by Martí Noticias | Martinoticias.com

No media source currently available

0:00 0:02:18 0:00
Descargar

Residentes de la capital cuestionan la versión oficial presentada por las autoridades. Jonadad Báez, vecino de la localidad de Calabazar, declaró a Radio Martí sobre el origen del problema:

“Yo pienso que eso es de hace muchos años, lo que pasa que ahora se ha incrementado con la situación de la corriente y todo. Eso se ha vuelto un desastre. Bueno, aquí hay que sustituirlo todo, aquí todo es un desastre completo en todos los aspectos.”

Báez señaló además que las interrupciones del servicio no son puntuales como indica la nota oficial, alcanzando periodos prolongados en distintas áreas: “Y hay gente que lleva 20, 30 días sin agua, en Calabazar, por ejemplo, que es donde yo vivo.”

Por su parte, Aguas de La Habana informó que las labores de abastecimiento se restablecerán de forma paulatina al concluir las reparaciones, ofreciendo disculpas por los inconvenientes causados.

Sin embargo, Yasmili Machado, activista residente en el municipio 10 de Octubre, sostuvo que la escasez de agua se ha extendido en el tiempo y afecta la distribución alternativa:

“Eso es un deterioro hace mucho tiempo. Ahora mismitico, el agua que se está cogiendo aquí se está cogiendo en pipa y las pipas están viniendo con la manguera toda rota. Tienen que cogerla a cubos. Sí, ellos te lo dicen como si fuera de hoy, pero no es de hoy, que ya llevamos 3 meses que no cogemos agua por la pila normal.”

Machado también detalló el deterioro visible en la infraestructura pública:
“Infinidad de salideros, tuberías por las calles.”

Finalmente, la activista se refirió a las tarifas y al proceso de cobro del servicio hidráulico:

“Estás pagando el servicio y no te sube el agua hasta los tanques. Nada, aquí nosotros pagamos 750 pesos y ellos no te dan una explicación, ellos cogen a cualquiera para que te cobre el agua. Entonces esa persona no está facultada para dar ninguna explicación. Esto no es de un día, esto es de años.”

  • 16x9 Image

    Ivette Pacheco

    Ivette Pacheco inició su labor en Radio Martí en 2012, reportando sobre la realidad cubana a través de testimonios exclusivos obtenidos dentro de la isla. El periodismo investigativo es una de las aristas de su trabajo, en el que se destacan reportes sobre violencia social en Cuba. En 2021, fue reconocida por la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos con el Premio David Burke a la Excelencia Periodística.

Relacionados

Foro

XS
SM
MD
LG