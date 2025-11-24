Enlaces de accesibilidad

Acciones más severas de EEUU: Designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera

Expertos en seguridad e inteligencia advierten que a partir de este lunes, 24 de noviembre, Estados Unidos podrá activar acciones más contundentes contra líderes del narcotráfico señalados por la justicia.

