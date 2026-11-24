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Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con Boris González Arena y Omar López Montenegro, analizan las pérdidas de la hotelera española Iberostar que ascienden a casi el 100% de sus beneficios en Cuba en 2025. Baja la esperanza de vida de los cubanos. Régimen busca inversionistas cubanos.
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noviembre 24, 2026
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noviembre 23, 2026
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noviembre 20, 2026
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