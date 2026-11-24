Getting your Trinity Audio player ready...

Los congresistas demócratas Gregory Meeks y Joaquín Castro, dos de los líderes del partido en la Cámara de Representantes, pidieron a Miguel Díaz-Canel la liberación de más de 200 presos políticos como un primer paso para retomar las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos. La solicitud figura en una carta fechada el 18 de noviembre.

Meeks, representante por Nueva York y principal demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y Castro, legislador por Texas, señalaron que los casos de esos detenidos se abordaron en intercambios recientes entre ambos gobiernos. Su petición busca superar el estancamiento diplomático y abrir una vía para atender la crisis que vive la población cubana.

Los legisladores reconocieron que una excarcelación no resolvería por sí sola las diferencias históricas entre Washington y La Habana. Sin embargo, sostuvieron que podría contribuir a recuperar la confianza y facilitar acuerdos que alivien las condiciones de vida en la isla.

La cifra de más de 200 corresponde a los presos cuyos casos, según la carta, formaron parte de conversaciones bilaterales, y no se presenta como un balance del total de personas encarceladas por motivos políticos en Cuba.

Conversaciones estancadas

La liberación de presos políticos ha sido un tema central en conversaciones entre Estados Unidos y Cuba.

La iniciativa de Meeks y Castro se sitúa en un escenario de creciente presión de la administración de Donald Trump sobre La Habana y de una crisis marcada por apagones prolongados y escasez de alimentos y medicamentos. Los congresistas demócratas plantean la excarcelación como una medida que podría facilitar nuevos avances diplomáticos.

En abril, los congresistas Pramila Jayapal, de Washington, y Jonathan Jackson, de Illinois, viajaron a Cuba y sostuvieron encuentros con autoridades del régimen, incluidos Miguel Díaz-Canel, el canciller Bruno Rodríguez y el viceministro de Exteriores Carlos Fernández de Cossío.

As su regreso, Japayal y Jackson escribieron al Departamento de Estado expresando "profundas preocupaciones" alegando que no pudieron reunirse con Mike Hammer, jefe de la misión diplomática de EEUU en Cuba. Meeks y Castro se sumaron a la misiva.