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Luego de perder por nocaut en su último combate ante el inglés Zak Chelli el pasado 9 de mayo, el cubano David Morrell necesita relanzar su carrera para tratar de volver a los planos estelares del boxeo profesional.

Su primer paso en este camino de regreso lo dará el sábado próximo, cuando enfrente en Santo Domingo al peleador local Julio de Jesús Rodríguez, en un combate que parece ser de puro trámite.

El villaclareño Morrell, ex campeón del peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), ha perdido dos de sus tres últimos pleitos y ostenta récord de 12-2, con nueve triunfos antes del límite.

Dado el historial de su rival, debería sumar un décimo nocaut a su palmarés, pues Rodríguez, de 44 años, ha perdido sus últimos seis combates, cinco de ellos por KO, y hace mucho tiempo que es un simple escalón para quienes ascienden en el complicado deporte de los puños.

Es cierto que Morrell necesita regresar y no siempre es fácil conseguir contrincantes, pero una victoria sobre el dominicano, aunque sea por el más contundente de los nocauts, no le garantiza el reingreso inmediato en la élite de una división de la cual formó parte.

Gracias a Rodríguez por prestarse a este primer paso, pero su nivel no asegura un próximo rival de real peso.

Y a pesar de la diferencia de edad y calidad entre ambos púgiles, el combate implica un riesgo, más allá de que el quisqueyano tenga un par de guantes y sume 24 nocauts entre sus 27 victorias a lo largo de su prolongada carrera.

Si Rodríguez consigue romper los pronósticos y complicarle las cosas a Morrell, aunque el cubano se lleve el triunfo en una votación dividida, ese resultado dejaría más dudas que certezas sobre su capacidad real para volver a planos estelares en las 175 libras.

El combate del sábado 21 será el primero de varios que involucrarán a cubanos en los próximos meses.

Seis días después, el viernes 27 de noviembre, el matancero Andy Cruz enfrentará al ruso Artur Subkhankulov por el título vacante de las 135 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

La pelea, que se llevará a cabo en Rusia, fue ordenada por la FIB, luego de que Raymond Muratalla renunciara a la corona para subir a la división de las 140 libras.

Para Cruz será su segunda oportunidad de pelear por un título mundial, luego de que perdiera en su primera ocasión precisamente ante Muratalla en enero pasado.

El duelo será un reencuentro entre viejos conocidos. En el 2019, cuando ambos eran amateurs, el cubano derrotó a Subkhankulov por decisión dividida en las semifinales del torneo internacional Grand Prix Ustí nad Labem, en la República Checa.

Luego tendrán la oportunidad de un pleito titular el superpesado Frank Sánchez y el peso mediano Yoenli Hernández, aunque con fecha y escenario por definirse.

Y Erislandy Lara, el campeón más viejo de la actualidad, defenderá a sus 43 años la corona de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en un combate que podría marcar el fin de su larga y exitosa carrera.

El guantanamero, que no pelea desde el 6 de diciembre de 2025, enfrentará el 12 de diciembre próximo en Queensland, Australia, al ídolo local Tim Tszyu, en el combate estelar de la cartelera de Premier Boxing Champions, que será transmitida por DAZN.