El Salón de la Fama del béisbol, con sede Cooperstown, estado de Nueva York, publicó la lista de los nombres que aparecerán en la boleta del 2027, con 14 debutantes y 13 que se mantienen a la consideración de los votantes de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA).
El receptor Buster Posey y el lanzador zurdo Jon Lester son los dos nombres más interesantes en la relación de primerizos, donde aparecen también los jugadores de cuadro venezolanos Pablo Sandoval y Asdrúbal Cabrera, el también infielder dominicano Starlin Castro, su compatriota pitcher Ervin Santana, y el serpentinero mexicano Joakim Soria.
Completan la lista de debutantes los lanzadores Jake Arrieta, Andrew Miller y Wade Davis, los jugadores de cuadro Kyle Seager y Ryan Zimmerman, y los jardineros Jay Bruce y Brett Gardner.
A estos 14 se suman los repitentes Cole Hamels, en su segundo año de elegibilidad, Dustin Pedroia y Félix Hernández, ambos en el tercero, Chase Utley y David Wright, los dos en el cuarto, Francisco Rodríguez (quinto), Alex Rodríguez y Jimmy Rollins, en el sexto, Torii Hunter y Mark Buehrle, en el séptimo, Bobby Abreu (octavo), Andy Pettitte en el noveno y Omar Vizquel, en su décima y última oportunidad.
Los integrantes de la BBWAA con diez o más años de membresía tienen derecho a votar y deben hacerlo, a más tardar, el 31 de diciembre.
Los resultados se anunciarán el 19 de enero y serán elegidos aquellos que consigan superar el 75 por ciento de los votos, quienes serán exaltados en una ceremonia el 25 de julio, junto con los que resulten seleccionados el 6 de diciembre por el Comité de Veteranos de la era contemporánea, que este año analiza a managers, ejecutivos y umpires como candidatos.
Por segundo año seguido, la lista de debutantes no cuenta con apuestas seguras, como sí sucederá en 2028, cuando aparezcan por primera vez Albert Pujols y Yadier Molina.
En el 2026, de los primerizos, solo el lanzador zurdo Hamels logró el cinco por ciento necesario para mantenerse en la boleta.
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