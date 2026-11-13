¡Yordán Alvarez se lleva unánime el MVP de la Liga Americana!

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El tunero Yordán Alvarez, de los Astros de Houston, se convirtió este jueves en el cuarto cubano en ganar un premio de Jugador Más Valioso en una temporada de Grandes Ligas.

El galardón, que Alvarez se llevó de manera unánime, cierra con broche de oro una de las mejores temporadas de un pelotero cubano en toda la historia de las Grandes Ligas.

Air Yordán obtuvo los 30 votos de primer lugar, para aventajar al dominicano Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, segundo en los sufragios, y a Bobby Witt Junior, de los Reales de Kansas City, quien terminó tercero.

Los también cubanos Miguel Vargas, de los Medias Blancas de Chicago, y Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle, también recibieron votos y quedaron en sexto y octavo sitios, respectivamente.

Antes de Yordán, los otros tres cubanos ganadores del MVP, todos en la Liga Americana, fueron Zoilo Versalles, de los Mellizos de Minnesota, en 1965, José Canseco, de los Atléticos de Oakland, en 1988, y José Abreu, de los Medias Blancas de Chicago, en 2020.

El MVP es el último de una serie de galardones que Alvarez ha cosechado en las últimas semanas, que comenzó con el Players Choice Awards, que conceden los propios peloteros, quienes lo eligieron como el mejor jugador del joven circuito en el 2026.

Los números que Air Yordán puso a lo largo de la campaña hablan por sí solos.

Luego de perseguir la Triple Corona durante toda la temporada, el tunero ganó el liderazgo de los bateadores, con average de .316, y fue segundo en jonrones (42) y carreras impulsadas (106).

Además, fue puntero en bases por bolas recibidas (109), segundo en hits (179) y tercero en carreras anotadas (105).

Lideró todas las Grandes Ligas en la llamada Triple Corona Moderna: Promedio de Embasamiento (.432), Slugging (.601) y OPS (1.033).

Este miércoles, en una ceremonia efectuada en Las Vegas, Yordán fue el máximo acaparador de otros premios adicionales.

Se llevó el Hank Aaron Award de la Liga Americana, que se concede al mejor jugador ofensivo de cada circuito.

“Significa mucho para mí”, dijo Álvarez a la cadena MLB Network, mientras recibía el premio en el escenario.

“Sobre todo, porque llevo el número 44 en el uniforme. Y he estado trabajando muy duro para este momento. Es muy especial para mí ver mi nombre en este premio”, añadió el poderoso artillero de los Astros.

Además, fue merecedor del premio Edgar Martínez, que se le entrega al mejor Bateador Designado de todo el béisbol, un galardón que había sido dominado por el japonés Shohei Ohtani durante los últimos seis años.

Y por si fuera poco, luego de perderse casi todo el 2025 debido a lesiones, fue reconocido como el Regreso del Año 2026 en la Americana, tras participar en 158 de los 162 partidos de su equipo, una cifra record en su trayectoria. El lanzador derecho Zack Wheeler, de los Filis de Filadelfia, fue premiado por la Liga Nacional.

Luego se anunciaron los integrantes del primer equipo Todos Estrellas, en el que, obviamente, su nombre apareció en el puesto de Bateador Designado.

Pete Crow-Armstrong, también unánime

Después de conocerse que Yordán había ganado el MVP de la Americana, se anunció que Pete Crow-Armstrong, jardinero central de los Cachorros de Chicago, se llevó el trofeo pertenenciente a la Liga Nacional, también de manera unánime.

Fue apenas la segunda vez en toda la historia desde que existe el premio, que los ganadores de ambas ligas lo hacen por el voto unánime de los electores.

La única ocasión anterior que esto ocurrió fue en 2023, cuando el japonés Shohei Ohtani, entonces con los Angelinos de Los Angeles, y el venezolano Ronald Acuña Junior, de los Bravos de Atlanta, ganaron el premio en la Americana y la Nacional, respectivamente.