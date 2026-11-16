Los Seahawks frustran el debut del cubano Fernando Mendoza en la NFL

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Los Seahawks de Seattle, actuales campeones del super Bowl, frustraron el debut del cubanoamericano Fernando Mendoza como quarterback titular de los Raiders de Las Vegas, al imponerse con pizarra de 21-13, en partido correspondiente a la décima semana de la NFL.

Mendoza, primera selección global del draft de este año, fue ascendido al puesto de titular, después de que Kirk Cousins fuera canjeado el martes a los Vikings de Minnesota, y su debut causó mucha expectativa, incluso en La Habana, donde la Embajada de Estados Unidos en Cuba destacó en un mensaje en la red social X el inicio de lo que promote ser una gran carrera a nivel profesional.

El cubanoamericano, nacido en Miami, tuvo un gran inicio, al completar sus primeros diez pases y guiar a los Raiders a anotar diez puntos en sus dos primeras series ofensivas.

Incluso, aprovechó su velocidad para anotar él mismo en una corrida un touchdown en el primer cuarto.

Pero en la segunda mitad, la defensa de los Seahawks asfixió a Mendoza, capturándolo seis veces y limitándolo a 143 yardas por pase.

El ganador del trofeo Heisman al major jugador colegial fue el quinto que resultó primera selección del draft y que debutó como quarterback en la semana 10 o más tarde, y tal como ocurrió con los anteriores, ninguno de esos mariscales de campo ganó su partido inicial.