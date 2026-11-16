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Los Seahawks frustran el debut del cubano Fernando Mendoza en la NFL

Fernando Mendoza (15) debutó el domingo como quaterback titular en la NFL.
Fernando Mendoza (15) debutó el domingo como quaterback titular en la NFL.

Sumario

  • Los Seahawks de Seattle vencieron 21-13 a los Raiders de Las Vegas y frenaron el debut de Fernando Mendoza como quarterback titular en la semana 10 de la NFL.
  • El cubanoamericano, primera selección global del draft, comenzó con buen ritmo: completó sus primeros diez pases, llevó a su equipo a dos series ofensivas productivas y anotó un touchdown por tierra.
  • Mendoza se convirtió en el quinto quarterback elegido número uno del draft en debutar desde la semana 10 o más tarde y ninguno ganó su primer juego.

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Los Seahawks de Seattle, actuales campeones del super Bowl, frustraron el debut del cubanoamericano Fernando Mendoza como quarterback titular de los Raiders de Las Vegas, al imponerse con pizarra de 21-13, en partido correspondiente a la décima semana de la NFL.

Mendoza, primera selección global del draft de este año, fue ascendido al puesto de titular, después de que Kirk Cousins fuera canjeado el martes a los Vikings de Minnesota, y su debut causó mucha expectativa, incluso en La Habana, donde la Embajada de Estados Unidos en Cuba destacó en un mensaje en la red social X el inicio de lo que promote ser una gran carrera a nivel profesional.

El cubanoamericano, nacido en Miami, tuvo un gran inicio, al completar sus primeros diez pases y guiar a los Raiders a anotar diez puntos en sus dos primeras series ofensivas.

Incluso, aprovechó su velocidad para anotar él mismo en una corrida un touchdown en el primer cuarto.

Pero en la segunda mitad, la defensa de los Seahawks asfixió a Mendoza, capturándolo seis veces y limitándolo a 143 yardas por pase.

El ganador del trofeo Heisman al major jugador colegial fue el quinto que resultó primera selección del draft y que debutó como quarterback en la semana 10 o más tarde, y tal como ocurrió con los anteriores, ninguno de esos mariscales de campo ganó su partido inicial.

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    Jorge Morejón

    El béisbol es mucho más que un deporte para Jorge Morejón. Es su religión. Por más de 35 años se ha dedicado a esta pasión, primero en Cuba y desde 1998 en Estados Unidos. Ha sido columnista de El Nuevo Herald, Univision.com, FOX Sports y ESPN. En 2022 ganó un premio Emmy como realizador del documental “René Arocha, el Jackie Robinson cubano”. 

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