Autoridades penitenciarias permiten visita a preso político tras golpiza y traslado al Combinado del Este

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Las autoridades de la prisión Combinado del Este permitieron la reglamentaria visita de aseo al preso político Yoan Arévalo Álvarez, tras permanecer incomunicado a raíz de su traslado de penal por manifestarse contra el régimen cubano.

“Me dejaron verlo como a las cinco de la tarde. El otro día no me dejaron verlo porque le habían dado golpes, porque él se había subido en el techo de la prisión donde él estaba, en Ivanov, que son casitas, y empezó a gritar “Patria y vida” y “libertad para Cuba”, confirmó a Martí Noticias su madre, Estrella Álvarez Palomino.

La mujer relató las arbitrariedades y dilaciones a las que fue sometida antes de poder ver a su hijo luego de su transferencia a la cárcel habanera de máxima seguridad. Por casi ocho horas esperó en las afueras del recinto penitenciario hasta que le permitieron el contacto.

“Me contó que lo maltrataron bastante y se lo llevaron para allá, para el Combinado del Este, y ahí lo está atendiendo la Sesión 21 de la Seguridad del Estado”, detalló Álvarez Palomino.

A pesar de los golpes y el rigor penitenciario, su madre aseguró que Yoan mantiene firme su postura política: "Dice que él va a seguir luchando por su patria, que hay que matarlo, pero él va a seguir luchando porque Cuba sea libre".

Yoan Arévalo Álvarez fue detenido el pasado 18 de junio junto a su hermano, Yosván Arévalo Álvarez, tras participar en una protesta ciudadana en la barriada de Barbosa, en el municipio habanero de Playa.

Por la misma causa fue arrestado el rapero Andrés Matos Alcántara, conocido artísticamente como MC K-Libre y otra persona que no ha sido identificada.

La manifestación ocurrió en respuesta a los constantes cortes eléctricos que superaban las 30 horas continuas, la severa escasez de agua potable y la acelerada pérdida de alimentos en los hogares por la falta de refrigeración.