Cuba al Día con Juan Antonio Blanco y Eduardo Gamarra

Una encuesta de FIU sobre la comunidad cubanoamericana del sur de la Florida revela un amplio respaldo a mantener la presión de Estados Unidos sobre La Habana. El 80 % de los encuestados rechaza cualquier acuerdo que permita la permanencia del actual Gobierno cubano en el poder
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