La realidad de Cuba a través del testimonio de residentes dentro de la isla, quienes actualizarán el panorama interno de la mano de su conductora, la activista y escritora cubana Janisset Rivero.
Episodios
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octubre 19, 2026
Barrio adentro
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octubre 16, 2026
Barrio adentro
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octubre 15, 2026
Caridad Blanco Domínguez, La Habana
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octubre 14, 2026
Alexander Hidalgo Rodríguez, Montevideo, Uruguay
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octubre 13, 2026
Belkis Margarita Domínguez Aguilar, La Habana
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octubre 12, 2026
Profesor Pedro Albert Sánchez, La Habana