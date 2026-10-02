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Cuba al Día

Cuba al Día con Jorge Piñón y Carolina Barrero

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Cuba al Día con Jorge Piñón y Carolina Barrero

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EEUU exportó a Cuba más de 3,2 millones de barriles de productos petroleros en julio, incluidos cerca de 2,65 millones de barriles de diésel, según datos oficiales de la EIA. La cifra equivale a más de cuatro veces el consumo mensual de diésel reportado por Cuba en 2023, según experto petrolero

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