Cuba al Día con Jorge Piñón y Carolina Barrero

EEUU exportó a Cuba más de 3,2 millones de barriles de productos petroleros en julio, incluidos cerca de 2,65 millones de barriles de diésel, según datos oficiales de la EIA. La cifra equivale a más de cuatro veces el consumo mensual de diésel reportado por Cuba en 2023, según experto petrolero
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