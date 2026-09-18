Entregan en Miami Premio Libertad Pedro Luis Boitel al canciller de Costa Rica

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El ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Manuel Tovar Rivera, recibió esta tarde el Premio Libertad "Pedro Luis Boitel" durante una ceremonia en la Torre de la Libertad de Miami, en reconocimiento a la postura de su país al romper relaciones diplomáticas con el régimen de La Habana.

El galardón, que otorga la Asamblea de la Resistencia Cubana por iniciativa del Directorio Democrático Cubano, reconoce a individuos, organizaciones y pueblos que se destacan en la lucha por la libertad dentro y fuera de Cuba.

El premio también fue concedido al pueblo de Morón por su valor cívico demostrado el pasado marzo, cuando adolescentes y vecinos del pueblo en general protagonizaron una fuerte protesta frente a la sede del Partido Comunista de esa localidad. Jóvenes que participaron en la manifestación continúan encarcelados a la espera de un proceso judicial. A principios del pasado mes de agosto, el reconocimiento fue entregado simbólicamente al líder del Municipio de Morón en el Exilio durante una ceremonia especial.

Con motivo de la visita de Tovar Rivera a Miami, el reconocimiento se extendió al canciller costarricense por la decisión de su país de romper relaciones diplomáticas con el régimen cubano y cerrar su embajada en La Habana.

"Desde hace ya 25 años, todos los años se entrega el Premio Libertad Pedro Luis Boitel, a una persona que se ha destacado en el respaldo a la libertad de Cuba. Fue nombrado por el líder estudiantil cubano Pedro Luis Boitel, que murió en huelga de hambre en las prisiones castristas", dijo el Dr. Orlando Gutiérrez-Boronat durante la ceremonia de entrega, quien además entregó al canciller Tovar Rivera "una bandera cubana y un escudo de la República de Cuba en Armas en nombre de los cubanos libres".

En el evento se encontraron funcionarios locales electos, y representantes de organizaciones cubanas exiliadas que pertenecen a la Asamblea de la Resistencia.

"Se puede hablar mucho de lo que pasa en Cuba, pero nunca se debe dejar de lado que se trata de una tragedia con verdadero rostro humano y que divide familias. Una tragedia que ha llegado a deshumanizar a sus víctimas, a deshumanizar el pueblo cubano. No podemos aceptar que esta historia lleve más de medio siglo, que hayan generaciones enteras que lo única realidad que han conocido es la represión, el miedo, la escasez, el exilio y la imposibilidad y la imposibilidad de vivir la vida que cada uno se merece [...] Cuenten con Costa Rica, cuenten conmigo, cuenten con nosotros para seguir alzando la voz por su libertad", afirmó el canciller al recibir el reconocimiento.

Por su parte, Sylvia Iriondo, presidenta de MAR por Cuba, agradeció al canciller su respaldo y destacó la lucha de las mujeres cubanas dentro y fuera de la isla.

“Hoy quiero venir aquí a darle las gracias a usted, señor canciller, en nombre de la mujer cubana, en nombre de esas mujeres, madres, hijas, hermanas, abuelas, prisioneras políticas, en la Isla, y esas mujeres aquí en nuestro exilio que no hemos dejado tampoco de luchar hombro con hombro con los hombres de nuestra comunidad, y de Cuba y del mundo por la libertad de nuestra patria”, afirmó.

Iriondo también expresó su reconocimiento a las presas políticas cubanas que han resistido durante siete décadas sometidas a las “mayores torturas”.