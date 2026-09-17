HOJA INFORMATIVA Sanciones contra la riqueza mineral de Cuba y su aparato de modernización militar

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Hoy, el Departamento de Estado designa a ocho entidades y tres personas para impulsar los esfuerzos integrales de la Administración Trump destinados a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio. Esta medida incluye la imposición de sanciones al aparato de explotación de níquel y al complejo militar-industrial del régimen cubano.

Todas las entidades y personas sancionadas hoy por el Departamento de Estado han sido designadas en virtud de la Orden Ejecutiva (E.O.) 14404, la cual autoriza sanciones contra personas extranjeras que cumplan con criterios específicos relacionados con la represión en Cuba y otras amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos.

Investigación y desarrollo militar de Cuba

Las empresas militares de Cuba constituyen pilares fundamentales del aparato de defensa del régimen, ya que sustentan las capacidades operativas de las fuerzas armadas mediante diversas funciones industriales y técnicas. Las designaciones de hoy se centran en estas entidades y en sus directores generales debido al papel directo que desempeñan en el desarrollo de las capacidades militares de Cuba.

Las siguientes entidades son designadas de conformidad con la Sección 2(a)(i)(A) de la E.O. 14404 por operar —o haber operado— en el sector de defensa y material conexo de la economía cubana:

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SIMULADORES (SIMPRO): empresa militar con sede en Cuba dedicada al desarrollo y fabricación de simuladores y a la formación para las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y otras entidades del gobierno cubano.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO NAVAL (CIDNAV): empresa militar con sede en Cuba que participa en programas de investigación para la Marina de Guerra Revolucionaria (MGR).

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE ARMAMENTO DE INFANTERÍA (CIDAI): empresa militar con sede en Cuba que participa en programas de investigación para el desarrollo, adquisición, modernización y evaluación de armamento de infantería.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN GRITO DE BAIRE (GELCOM): empresa militar con sede en Cuba dedicada a la producción de equipos electrónicos y de comunicaciones.

Las siguientes personas son designadas de conformidad con la Sección 2(a)(i)(E) de la E.O. ...14404 por ser o haber sido líder, funcionario, alto ejecutivo o miembro de la junta directiva del Gobierno de Cuba o de una entidad cuyos bienes o intereses en bienes estén bloqueados en virtud de la Orden Ejecutiva (E.O.) 14404:

JOAQUIN FRANCISCO CANCIO MONTEAGUDO es coronel superior de las FAR y director general de SIMPRO.

DIOGLIS PEDRERA ARGUELLO es capitán de las FAR y director general de CIDNAV.

JULIO HURTADO BETANCOURT es coronel superior de las FAR y director general de CIDAI.

Entidades cubanas que explotan el sector del níquel de Cuba

El sector del níquel de Cuba constituye una fuente fundamental de ingresos para el gobierno cubano, ya que genera divisas mediante la explotación de sus recursos naturales, lo cual sostiene al régimen en lugar de beneficiar al pueblo cubano. Las siguientes entidades asociadas a esta explotación son designadas en virtud de la Sección 2(a)(i)(A) de la E.O. 14404 por operar o haber operado en el sector de metales y minería de la economía cubana:

EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS DE COMPUTACIÓN, COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA (SERCONI), empresa estatal cubana que proporciona herramientas y servicios a la industria del níquel en Cuba.

EMPRESA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS DEL NÍQUEL (CEPRONIQUEL), empresa de ingeniería con sede en Cuba que ejecuta proyectos dentro de la industria cubana del níquel y coordina las operaciones estatales de extracción de minerales de Cuba.

CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL NÍQUEL "CAPITÁN ALBERTO FERNÁNDEZ MONTES DE OCA" (CEDINIQ), centro de investigación estatal cubano que lleva a cabo actividades de I+D industrial y apoyo a la innovación para el sector del níquel de Cuba.

PINARES S.A., empresa minera estatal cubana que realiza estudios geológicos de yacimientos minerales ubicados en Cuba.

Implicaciones de las sanciones

Como resultado de las medidas de sanción adoptadas hoy, y de conformidad con la E.O. 14404 del 1 de mayo de 2026, titulada "Imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba y de amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos", todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos, o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben notificarse a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Asimismo, quedan bloqueadas todas aquellas entidades que sean propiedad —ya sea individualmente o en conjunto— en un 50 por ciento o más de una o varias personas bloqueadas.

Quedan prohibidas todas las transacciones y operaciones realizadas por personas estadounidenses o por personas que se encuentren dentro de los Estados Unidos (o que transiten por ellos) que involucren bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas por otros motivos, salvo que cuenten con autorización mediante una licencia general o específica emitida por la OFAC o estén exentas.

Dichas prohibiciones abarcan la realización de cualquier contribución o el suministro de fondos, bienes o servicios por parte de, a, o en beneficio de cualquier persona bloqueada, así como la recepción de cualquier contribución o suministro de fondos, bienes o servicios provenientes de dicha persona.

Persona extranjera que realicen transacciones con personas designadas en virtud de la Orden Ejecutiva (E.O.) 14404 —o que operen o hayan operado en los sectores de energía, defensa y material conexo, metales y minería, servicios financieros o seguridad de la economía cubana, según lo identificado en la E.O. 14404— corren, a su vez, el riesgo de ser sancionadas.

Las personas no estadounidenses, incluidas las instituciones financieras extranjeras, deben actuar con cautela en cualquier trato con una parte sancionada bajo esta autoridad.

Las acciones destinadas a devolver activos a una parte sancionada o a transferirlos a otra jurisdicción para su posible uso por parte de la entidad objeto de la sanción exponen a las personas no estadounidenses a un riesgo significativo de sanciones.

Todos los bienes e intereses sobre bienes de personas bloqueadas en virtud del Reglamento de Control de Activos Cubanos (CACR) permanecen bloqueados. El CACR prohíbe a las personas sujetas a la jurisdicción de los EE. UU. realizar operaciones con bienes en los que Cuba o un nacional cubano tenga algún interés, salvo que exista autorización o exención.

La eficacia y la integridad de las sanciones del gobierno de los EEUU derivan no solo de la capacidad del gobierno para designar e incluir a personas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), sino también de su disposición a retirar a personas de dicha lista de conformidad con la ley. El objetivo último de las sanciones no es castigar, sino lograr un cambio positivo en el comportamiento.