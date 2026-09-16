Derrumbe en zona de Alamar que visitó Díaz-Canel el Día de la Defensa

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La azotea de un edificio residencial multifamiliar situado en la zona de Micro 10, en el reparto Alamar, del municipio Habana del Este, se desplomó el martes sobre los balcones del edificio de construcción de estilo soviético.

El video enviado a nuestro periodista Mario Pentón muestra que el desprendimiento afectó directamente la estructura externa del inmueble.

Reportes preliminares no confirman la existencia de personas lesionadas, fallecidos o si se han llevado a cabo evacuaciones de emergencia en el área.

Hasta el momento, las autoridades gubernamentales del municipio de La Habana del Este y los funcionarios de la Dirección de Vivienda no han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente.



Cinco días atrás, en ocasión del Día Nacional de la Defensa, el gobernante Miguel Díaz-Canel había visitado la zona donde ocurrió el derrumbe, junto a los generales de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, ministro de las FAR; Lázaro Alberto Álvarez Casas, Ministro del Interior; el general de División Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros; el general de División Ernest Feijóo Eiró, jefe del Ejército Occidental; y Liván Izquierdo Alonso, presidente del Consejo de Defensa Provincial.

El portal de la Presidencia de Cuba, resaltó la importancia de Micro 10: "Díaz-Canel Bermúdez indagó sobre varios temas de la comunidad e insistió en los ejercicios prácticos de la población que vive en esta zona de defensa, con eje en Micro X, para que conozca dónde se protege, cómo se acude a esos lugares y otras cuestiones relativas a su protección".

Las autoridades indican que en el área de algo más de nueve kilómetros cuadrados viven 36 000 personas.