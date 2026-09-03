EEUU con más sanciones a la élite de Castro y sus vías de financiamiento

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Estados Unidos anunció este jueves otra ronda de sanciones contra la élite del castrismo y sus vías de financiamiento.

Las nuevas medidas incorporan a Fidel Ernesto Castro Calis a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

El nieto del general Raúl Castro tiene 31 años y es hijo de Alejandro Castro Espín, ya sancionado en junio de 2026 por su papel en los servicios de inteligencia.

Castro Calis y su hermano Raúl Alejandro son los dos hijos de Castro Espín con su primera esposa Marietta Calis Lauzurica, según reveló Cubanet.





Es publicación asegura que Raúl Alejandro, Fidel Ernesto y Paolo Titolo Castro (hijo de Mariela Castro y Paolo Titolo) son actualmente, junto con Raúl Guillermo Rodríguez Castro "El Cangrejo", los nietos más favorecidos por la dinastía Castro.

La ronda de hoy incluye además a cinco entidades cubanas vinculadas a la banca, el petróleo y el níquel, como parte de la Orden Ejecutiva 14404, del presidente Donald Trump, titulada «Imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba y de amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos».

Las cinco empresas añadidas son el Banco Exterior de Cuba, Comercial CUPET S.A., la Empresa de Servicios Comandante René Ramos Latour (también conocida como Nicarotec), la Empresa Importadora de Abastecimiento para el Petróleo (ABAPET) y la Empresa Importadora y Abastecedora del Níquel CEXNI.

"El régimen comunista cubano sigue representando una amenaza profunda y multifacética para la seguridad nacional de Estados Unidos y para la estabilidad de nuestro hemisferio", dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

"Mientras el pueblo cubano sufre, la familia Castro y sus allegados en el represivo Ministerio del Interior (MININT) de Cuba continúan perpetuando su control total sobre la economía de la isla, acaparando recursos en beneficio de un pequeño grupo de élites del régimen".