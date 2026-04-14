El cubano y su fe intenta adentrarse en el alma de un pueblo que a pesar de las dificultades e incertidumbres, nunca pierde su Fe en el futuro. El cubano y su Fe, es conducido por el Padre Castor José Álvarez Devesa.
Episodios
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abril 14, 2026
Padre Castor Álvarez Devesa
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marzo 31, 2026
Padre Castor Álvarez Devesa, Semana Santa
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marzo 17, 2026
Padre Castor Álvarez Devesa, La familia
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marzo 03, 2026
Padre, Castor Álvares Devesa, Camaguey, Cuba
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febrero 24, 2026
Padre, Castor Álvares Devesa, Camaguey,Cuba