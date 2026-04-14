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El cubano y su fe

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El cubano y su fe intenta adentrarse en el alma de un pueblo que a pesar de las dificultades e incertidumbres, nunca pierde su Fe en el futuro. El cubano y su Fe, es conducido por el Padre Castor José Álvarez Devesa.

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