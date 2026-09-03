La realidad de Cuba a través del testimonio de residentes dentro de la isla, quienes actualizarán el panorama interno de la mano de su conductora, la activista y escritora cubana Janisset Rivero.
Episodios
-
septiembre 03, 2026
Barrio adentro
-
septiembre 02, 2026
Pablo Morales Marchán, Periodista independiente
-
septiembre 01, 2026
Belkis Margarita Domínguez Aguilar, Activista
-
agosto 31, 2026
Penélope Núñez, Joven estudiante
-
agosto 28, 2026
Jeordan Marrero Huertas, Periodista y activista desde Sibanicú
-
agosto 27, 2026
Barrio adentro