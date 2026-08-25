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Cuba al Día

Cuba al Día con Rey Anthony

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Cuba al Día con Rey Anthony

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En entrevista con el jefe de gabinete en Washington del congresista republicano Carlos Giménez, hablamos sobre el tema migratorio, las actuaciones de ICE, la cancelación de CBP One y el parole humanitario, además sobre los casos pendientes bajo la Ley de Ajuste Cubano y las restricciones de visas 

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