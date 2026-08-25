Cuba al Día con Rey Anthony

En entrevista con el jefe de gabinete en Washington del congresista republicano Carlos Giménez, hablamos sobre el tema migratorio, las actuaciones de ICE, la cancelación de CBP One y el parole humanitario, además sobre los casos pendientes bajo la Ley de Ajuste Cubano y las restricciones de visas
Episodios
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