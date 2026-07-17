EEUU designa al cártel de Juárez y a Los Viagras de México como organizaciones terroristas

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Estados Unidos designó este jueves al Cártel de Juárez y al grupo criminal Los Viagras, ambos con base en México, como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT), en una medida que amplía la ofensiva de la administración del presidente Donald Trump contra los cárteles del narcotráfico.

En un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que ambas organizaciones son “cárteles narcoterroristas violentos” responsables de ataques contra ciudadanos estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles.

La dependencia citó entre esos hechos la masacre ocurrida en 2019 en el estado mexicano de Sonora, donde nueve ciudadanos estadounidenses —tres adultos y seis niños— murieron a manos de integrantes de La Línea, principal facción del Cártel de Juárez.

“Hoy, designé a dos cárteles mexicanos más, el Cártel de Juárez y Los Viagras, como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados. Bajo el liderazgo del presidente Trump, nunca cesaremos en nuestra lucha contra los narcoterroristas violentos que pretenden inundar nuestra nación con drogas letales”, escribió en X el secretario de Estado, Marco Rubio.

Según el Departamento de Estado, las designaciones buscan “exponer y aislar” a las organizaciones afectadas, privándolas del acceso al sistema financiero estadounidense y de los recursos que utilizan para financiar sus actividades. Como parte de las sanciones, quedan bloqueados todos los bienes e intereses patrimoniales de las entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses, quienes además tienen prohibido realizar transacciones con ellas.

Las designaciones fueron emitidas conforme a la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Orden Ejecutiva 13224, y entrarán en vigor tras su publicación en el Registro Federal.