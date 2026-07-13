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El congresista republicano Mario Díaz-Balart afirmó que el régimen cubano está más débil que nunca y que se acerca el momento en que enfrente la justicia por sus crímenes como el del Remolcador "13 de Marzo", ocurrido el 13 de julio de 1994.

“El régimen esta más débil que nunca. Es solo cuestión de tiempo que caiga y se haga justicia por todos sus crímenes de lesa humanidad”, escribió Díaz-Balart en la red social X este lunes en homenaje a las víctimas en el 32 aniversario del crimen.

Díaz-Balart calificó de masacre el hundimiento del remolcador "13 de Marzo", por guardafronteras del régimen, cuando en la embarcación viajaban 72 cubanos que escapaban de la isla e intentaban llegar a las costas de Estados Unidos.

“Hoy recordamos una más de las atrocidades llevadas a cabo por el régimen castrista y a los inocentes que perdieron la vida como consecuencia. Hace más de 30 años el régimen asesinó a 41 cubanos, incluyendo a 10 niños, hundiendo su bote remolcador mientras intentaban escapar de la tiranía y la opresión en la isla. Fue una masacre”, dijo.

En la madrugada del 13 de julio de 1994, la embarcación con los 72 cubanos fue interceptada y hundida por los remolcadores del régimen Polargo 2, Polargo 3 y Polargo 5, según revelaron algunos de los 31 sobrevivientes del crimen en el que murieron 41 personas, entre ellos 10 niños cuyas edades iban entre los 6 meses y los 12 años de edad.

“No fue un accidente. Fue una tragedia que sigue esperando verdad, justicia y memoria. Hoy honramos a las víctimas y acompañamos a sus familias. Porque un país que olvida a sus víctimas corre el riesgo de repetir su historia. Ni perdón. Ni olvido”, aseguró un comunicado publicado en X por la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA).

En su homenaje por el 32 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de Marzo, la FNCA recordó que los hechos de este crimen “fueron posteriormente documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y denunciados por organizaciones internacionales de derechos humanos.”

Por su parte, el Centro para una Cuba Libre, organización opositora con sede en Washington, también rindió homenaje a las víctimas de la masacre del remolcador 13 de marzo, durante la vigilia que hizo este sábado, frente a la sede de la embajada cubana en la capital estadounidense, por los cinco años de las protestas del 11 de julio de 2021 en la isla.

“Nos encontramos ahora mismo frente a la Embajada de Cuba en Washington D. C. para exigir la libertad de los presos políticos cubanos y justicia para los cubanos asesinados por la dictadura, así como para conmemorar el día en que, hace cinco años, millones de cubanos en toda #Cuba clamaron por la libertad y el fin del régimen. #11J”, apuntaron en X.

El 2 de junio de 2024 falleció a los 80 años en Miami, Jorge García Más, quien perdió a 14 familiares en el hundimiento del remolcador 13 de Marzo y fue una de las voces que dedicó su vida a denunciar las acciones tomadas por la dictadura cubana contra la embarcación.

En enero de ese mismo año también murió María Victoria García, una madre cubana que sobrevivió a la masacre del 13 de Marzo y que perdió ahí a su hijo de sólo 10 años, Juan Mario Gutiérrez García.

Por tres décadas, María Victora tampoco calló su voz y denunció cómo los chorros de agua desde los remolcadores del régimen se llevaron de las manos de sus madres a muchos de los niños en la embarcación y los ahogaron en el mar.