Willy Chirino y Leoni Torres lanzan “El mar nos une”, un canto por los cubanos muertos en el Estrecho de la Florida

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El cantautor cubano Willy Chirino presentó junto a Leoni Torres una nueva versión de “El Mar Nos Une”, un tema cargado de memoria, dolor y esperanza que busca rendir homenaje a los miles de cubanos que perdieron la vida intentando escapar de la dictadura a través del Estrecho de la Florida.

La canción fue estrenada en torno al 20 de mayo, fecha en que los cubanos conmemoran el nacimiento de la República en 1902, y llega en un momento de especial sensibilidad para el exilio, marcado por nuevas acciones judiciales y políticas contra figuras del régimen cubano.

No podemos olvidar a nuestros muertos

En entrevista con Martí Noticias, Chirino explicó que el tema pretende recordar “el triste recorrido” de los últimos 67 años de dictadura y, en particular, la tragedia de quienes desaparecieron en el mar tratando de alcanzar la libertad.

“Lo que simboliza es recordar al mundo y recordarnos inclusive a nosotros mismos lo que ha estado sucediendo durante todo este tiempo en el Estrecho de la Florida, donde miles de cubanos murieron”, dijo el artista.

Chirino insistió en que esa parte de la historia cubana no puede quedar sepultada en el olvido.

“De eso no se habla mucho, de esos desaparecidos, de esa gente que no llegó tristemente. Y eso hay que recordarlo”, afirmó.

Una vida entregada a la causa de Cuba

El intérprete de clásicos como “Ya viene llegando” y “Por si acaso no regreso” aseguró que “El Mar Nos Une” no nació como una canción pensada para las listas de popularidad, sino como una obra de conciencia histórica.

“Esto no es un tema hecho para convertirse en un éxito musical, ni para que lo toquen en fiestas. Es para recordarle a la gente que existió un 13 de marzo, que existieron miles y miles de cubanos que perecieron en el Estrecho de la Florida, y que eso no se puede olvidar”, expresó.

La referencia al 13 de marzo alude al hundimiento del remolcador 13 de Marzo, una de las tragedias más dolorosas del éxodo cubano, ocurrida en 1994, cuando decenas de personas murieron al intentar huir de la isla.

Chirino dijo que los artistas cubanos no pueden permanecer ajenos a la política, porque la política ha marcado la vida de varias generaciones bajo el castrismo.

“Mucha gente pretende ignorar la política siendo cubano. Y si te tocó ser cubano, no puedes ignorar la política, porque nosotros hemos sido víctimas de la política por casi 68 años”, afirmó.

El exilio no olvida

El músico recordó que tenía 11 años cuando Fidel Castro llegó al poder y aseguró que desde los primeros momentos de la revolución el régimen buscó sembrar miedo en la sociedad cubana.

“Los fusilamientos estaban en la televisión todo el día, en las primeras páginas de los periódicos. El propósito era inculcarle al cubano el miedo en el ADN”, dijo.

A su juicio, esa maquinaria represiva transformó a un pueblo descendiente de mambises en una sociedad golpeada por la intimidación y la vigilancia.

“Nosotros tenemos que hablar de esas cosas. Esta canción habla de eso”, subrayó.

“El Mar Nos Une” fue escrita por el compositor cubano Carlos Gómez y ya había sido grabada por Chirino en 2008. Sin embargo, el artista explicó que aquella primera versión tenía un arreglo más salsero, con metales y trompetas, que a su juicio le restaba profundidad a la letra.

Con el paso del tiempo, decidió rescatarla, limpiarla musicalmente y llevarla a un formato más sobrio, donde el mensaje pudiera escucharse con mayor fuerza.

“Empecé a quitarle instrumentos, a limpiarla un poco para que se escuchara más la letra”, contó.

Leoni Torres, un cubano de pura cepa

Fue entonces cuando llamó a Leoni Torres y le propuso grabarla juntos.

“Le dije: esto no es para llegar a número uno en Billboard, ni mucho menos. Es una canción para tocarle el corazón al pueblo cubano y al mundo entero, para contar lo difícil que han sido estos 67 años”, relató.

Chirino elogió profundamente a Torres, a quien describió como un artista valiente, talentoso y decente. Recordó que lo admiraba incluso antes de que Leoni se estableciera en Estados Unidos y narró cómo surgió su primera colaboración en la canción “Para mi viejo”.

Según contó, después de aquella colaboración, Torres enfrentó ataques del régimen cubano por haber cantado con él, pero también recibió el respaldo de otros artistas.

“Le hicieron la vida imposible, pero sucedió algo muy hermoso: artistas, incluso gente que hasta cierto punto tenía algún tipo de conexión con el gobierno, salieron a defenderlo”, recordó.

Para Chirino, la unión con Leoni representa también un puente entre generaciones de cubanos separadas por el exilio, la censura y la propaganda oficial.

“Es un guajiro de Santa Cruz del Sur, una persona decente, una familia encantadora. Estoy seguro de que se va a convertir en una figura todavía más importante dentro de la música cubana y mundial”, dijo.

El título de la canción, “El Mar Nos Une”, tiene un peso simbólico especial para los cubanos. El Estrecho de la Florida ha sido, al mismo tiempo, una vía de escape, un cementerio, una frontera emocional y un puente entre la isla y el exilio.

La acusación contra Raúl Castro

Chirino dijo que el tema también conecta con la historia de Hermanos al Rescate, la organización del exilio que durante los años 90 realizó vuelos para localizar y auxiliar a balseros en el mar.

“Yo volé con ellos y sé lo que hacían y lo que eso representó para nosotros durante el éxodo del 94”, afirmó.

El artista aseguró que la canción llega “como anillo al dedo” en un momento en que muchos cubanos sienten renovada la esperanza de libertad.

Al ser preguntado sobre si aquel “ya viene llegando” que cantó hace décadas está finalmente cerca de materializarse, Chirino respondió con optimismo.

“Está más cerca que nunca”, dijo. “Estamos viviendo el momento más cercano hacia la libertad. Estoy muy entusiasmado con que ese día del que tanto he hablado ya acabe de llegar y que el pueblo cubano definitivamente logre su libertad”.

Al despedirse, Chirino agradeció el espacio y reiteró su confianza en que Cuba se acerca a un cambio.

“Vamos a seguir, que yo creo que ahora sí. Ahora sí ya viene llegando”, concluyó.