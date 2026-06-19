Terremotos en Venezuela
A horas de la tragedia que impactó a Venezuela, hablamos con sobrevivientes quienes vislumbran una crisis humanitaria, también conocimos detalles de la labor de ayuda con el Padre Wilfredo, de la Iglesia Nuestra Señora del Cármen de Carabobo y con Janeth Márquez, directora de Caritas Venezuela
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