Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Cuba al Día

Cuba al Día con Ric Prado

Cuba al Día con Ric Prado
Embed
Cuba al Día con Ric Prado

No media source currently available

0:00 0:29:47 0:00
Descargar

Conversamos con Ric Prado, exiliado cubano, veterano de la CIA y autor de "Black Ops", libro sobre su vida, su salida de Cuba, su paso por el mundo de la inteligencia estadounidense y su visión sobre la crisis actual en la isla

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG