Cuba al Día con Ric Prado

Conversamos con Ric Prado, exiliado cubano, veterano de la CIA y autor de "Black Ops", libro sobre su vida, su salida de Cuba, su paso por el mundo de la inteligencia estadounidense y su visión sobre la crisis actual en la isla
Episodios
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junio 26, 2026
Cuba al Día
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junio 25, 2026
Cuba al Día con el Dr Dreny Alba González y Emilio Morales
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junio 24, 2026
Cuba al Día con Frank Quintero y Nick Gutiérrez
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junio 23, 2026
Cuba al Día con Marcell Felipe y kenia Rodríguez
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junio 22, 2026
Cuba al Día con María Teresa Rodríguez
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junio 19, 2026
Cuba al Día María Teresa Rodríguez